楊證樺夫妻拍片曬恩愛　留言區驚揭埋藏八年救人好事：暖心的人

現年50歲的TVB綠葉楊證樺，近年除了演員工作外，更將副業搞得有聲有色，不但與拍檔合作開設保安公司，在多個大型活動及演唱會都能見到其團隊的身影，最近更與前中國女排國手孫玥合作開辦排球學院，可謂愈撈愈掂。此外，楊證樺樂於助人的好市民形象亦深入民心，繼早前被市民拍到在交通意外後，幫忙指揮交通為救護人員爭取時間；以及在元朗協助救治跌傷頭部的伯伯；近日一條他與太太沈可欣的放閃短片，竟意外揭開一單埋藏8年的救人好事，獲網民大讚。

楊證樺近年除了演員工作外，更將副業搞得有聲有色。（吳子生攝）

楊證樺參與多個大型活動及演唱會的保安工作。（IG圖片）

楊證樺早前被市民拍到在交通意外後，幫忙指揮交通為救護人員爭取時間。（網上圖片）

楊證樺樂於助人的好市民形象深入民心。（FACEBOOK圖片）

日前，楊證樺太太沈可欣在社交平台分享夫妻日常影片，片中兩人拍拖食車仔麵，之後再雨中漫步返屋企，沈可欣寫道：「每天過簡單的生活，最重要是心連在一起。」，平淡而甜美的互動羡煞旁人，不過留言區的一則「尋人」留言，卻引起網民熱議。

楊證樺太太沈可欣在社交平台分享夫妻日常影片。（小紅書）

食車仔麵都咁Sweet！（小紅書）

打風都打唔甩！（小紅書）

一位網民在影片下留言，向沈可欣詢問：「問下你先生（楊證樺），記唔記得大概八年前，他經過荃灣南豐中心嘅時候，一位喺扶手電梯突然暈倒跌落嚟的男士，當時男士昏迷，你先生有停下來協助，我就是這位男士的太太，當年很感謝你先生的幫忙，麻煩你幫我轉達我的謝意！」面對突如其來的感謝，沈可欣也親切回覆：「記得記得！應該互相幫助的，不用客氣！你先生現在好嗎？」

平淡又浪漫。（小紅書）

留言區意外揭開楊證樺八年前的好人好事。（小紅書）

可惜，該網民的回覆卻令人帶點傷感：「兩年多前走了！我每次在電視見到你這個好心人，也想起我先生及當天你幫他的情景」。原來當年的受助者已經離世，但其太太依然將這份恩情銘記於心。沈可欣叫對方：「Take care」；而楊證樺本人亦親自現身回覆，向這位網民送上溫暖的祝福：「你好，我是楊證樺。祝你身體健康，心想事成，每一天都開開心心。」其謙遜低調、不居功自傲，網民紛紛大讚：「暖心的人」。