黃德斌主演摩登足球粵劇《頂頭鎚》　結合流行元素向本土文化致敬

全新改編摩登粵劇《頂頭鎚》以藝術科技融匯粵劇精髓，結合足球熱血精神，打造年度最具爆發力的香港實驗舞台製作。

粵劇《頂頭鎚》以藝術科技融匯粵劇。

主演黃德斌。

作品改編自陳敢權榮獲「香港舞台劇獎」十大最受歡迎製作的2008年原創音樂劇，2025年版本由胡恩威執導及改編，以「摩登粵劇」重塑經典。導演胡恩威從日本寶塚歌舞團的華麗美學與坎普（Camp）風格中汲取靈感，大膽結合流行文化與傳統戲曲，為觀眾打開一扇認識粵劇的全新大門。

導演胡恩威從日本寶塚歌舞團的華麗美學與坎普（Camp）風格中汲取靈感。

薪傳粵劇藝術 向經典致敬

演出由陳善之監製，粤劇名伶衛駿輝與影視演員黃德斌攜手主演，聯同新晉粵劇演員羅妍、梁非同、黃安晴、陳景銣，以及戲劇演員蘇楚欣、馬溢霞等共同演出。新一代演員承襲粵劇「唱唸做打」全面訓練之精髓，以紮實功底向傑出女文武生任劍輝致敬，既傳承經典，亦融入當代創新精神，展現粵劇藝術歷久彌新的生命力。

粤劇名伶衛駿輝與影視演員黃德斌攜手主演，聯同新晉粵劇演員羅妍、梁非同、黃安晴、陳景銣，以及戲劇演員蘇楚欣、馬溢霞等共同演出。

粵劇現場的即興魅力

《頂頭鎚》在音樂設計上別出心裁，音樂總監楊健平重新編寫跨世代粵曲旋律，將粵曲當中如同爵士樂般的自由即興精神，現場互動特質融入創作，在保留傳統韻味的同時，注入即興元素，帶來既親切又充滿驚喜的聽覺體驗。

《頂頭鎚》在音樂設計上別出心裁。

《頂頭鎚》在音樂設計上別出心裁。

闔家共賞 劇場新體驗

《頂頭鎚》承襲粵劇女文武生反串男角的傳統技藝，並在當代劇場語境中賦予其新的演繹，引領觀眾體驗傳統藝術的獨特意境，呈現視聽創意與感染力兼備的沉浸體驗。進念以「一個頂十個」的拼搏精神，既回應時代，也向歷史與本土文化致敬，帶來一齣融合創新與傳承、適合全家共賞的精彩劇場作品。

《頂頭鎚》承襲粵劇女文武生反串男角的傳統技藝。