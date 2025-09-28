林峯廣州個唱騷前場館突冒煙取消　拍片交代事件始末：非常抱歉

原定於今晚（28日）在廣州國際體育演藝中心舉行的林峯《GO WITH THE FLOW》演唱會第二場，在開演前數小時驚傳意外。場館外突然冒出陣陣煙霧，並有燒焦氣味，多輛消防車及救護車接報後火速趕抵現場，氣氛一度緊張。

林峯一連兩晚在廣州舉行演唱會。（微博圖片）

因應此突發狀況，主辦方緊急宣布，演唱會因「場館設備突發不可抗力原因」必須延期。事發時，不少已在場外等候的粉絲目擊了整個過程，並紛紛在小紅書等社交平台分享現場照片及影片，呼籲其他歌迷更改行程。

在小紅書等社交平台分享現場照片及影片。（小紅書）

不少粉絲已到現場。（小紅書）

主辦方其後發出正式公告，證實延期消息，表示：「不得不做出延期演出的艱難決定」，並承諾將盡快公布新的演出日期。針對已購票的觀眾，主辦方提供了後續處理方案：觀眾可選擇保留門票，待新的演出日期確定後，可持原票按原座位入場。至於退票及差旅補償的具體方案，主辦方將另行公佈。

主辦方在公告中就本次延期為觀眾帶來的不便深表歉意。大批已到達廣州的歌迷雖然對演出臨時取消感到失望，但普遍理解「安全至上」的原則，目前正靜待主辦方公布新的演出日期及詳細的賠償安排。

林峯親自拍片致歉。（微博截圖）

林峯也有親自拍片交代事件始末，及致歉。他表示：「大家好，我係林峯，頭先化妝嘅時候，收到一個突發消息，由於場地線路出現咗啲突發狀況，非常非常抱歉，今晚嘅騷未能如期進行，演唱會之後嘅安排，我哋會再容後宣布。」至於下星期10月7、8日佛山站演唱會會如期進行。