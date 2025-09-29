女神配對計劃｜李芷晴同Jacob撻唔着　憶戀愛失敗爆喊：唔敢開始

【女神配對計劃/李芷晴/戀愛腦】《女神配對計劃》播畢將近一個月，5位女神亦繼續栽種自己的戀情盆栽，可是李芷晴的盆栽卻連萌芽也算不上。昨晚（28/6）播出的《女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，李芷晴（Step）坦言與林焌堯（Jacob）「撻極唔着」。



李芷晴同Jacob配對唔成功。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）

李芷晴表示，節目後Jacob主動了不少，會主動傳信息和互動，但李芷晴卻表示感受不到他的愛意。阿Bob問：「咁其實而家係點？」李芷晴：「開頭會覺得Jacob係一個好慢熱嘅人，因為我自己都唔係主動嘅人。」阿Bob：「佢好盡力，有少少進步啦喎。」李芷晴：「我feel到呀，可能上一次去camp見到佢嘅努力，但係未真正感受到佢有好大轉變，但係呢段時間佢會傾吓偈，跟住又會⋯⋯（Bob：打網球）係，因為工作需要。但係就算去到嗰個moment，我有啲唔係好知佢係咪鍾意自己。」阿Bob：「點會唔係呀，梗係係啦。」

李芷晴表示想另一半主動啲。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）

阿Bob直言，李芷晴以前的男朋友都好主動，但最終也是分手收場。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）

李芷晴又表示感受不到他的愛意，阿Bob就反問，之前的男朋友是否很主動地熱烈的追求？然後結果又怎樣？李芷晴：「（之前男朋友）好主動。」阿Bob：「好主動，但係全部散晒啦，係咪呀？」

李芷晴爆喊。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）

說罷，李芷晴似是回憶起以往失敗的戀愛經驗，又說：「點解每次拍拖最後都係失敗呢？可能我曾經遇過，係啦，我覺得係呢個人啦，覺得好適合，甚至乎我希望同呢個人去到談婚論嫁嘅階段，但係最後都係唔work。我有少少覺得自己唔敢咁，喺我未好了解一個人嘅時候，就開始⋯⋯」

李芷晴表示而家唔敢拍拖。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）

阿Bob表示，其實「喺埋一齊」，大家都係搏一搏，並沒有一定成功的答案。（《女神配對計劃 金牌媒人最後的晚餐》截圖）