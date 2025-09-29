聲秀16強選手分2日於商場Busking大展歌喉　林沚羿帶領師弟妹登場

人氣音樂選秀節目《聲秀》現正熱播，賽事亦進行得如火如荼，多位青春活力選手以歌聲進行較量，爭奪《聲秀》冠軍寶座！16強選手昨日（28日）於將軍澳商場繼續進行《新聲Busking》馬拉松活動。

《聲秀》16強選手於將軍澳商場繼續進行《新聲Busking》馬拉松活動。(公關提供)

16強選手活動於第二日的活動繼續獻唱，《聲夢》師姐林沚羿（Venus）率先登場，帶來BigBang單曲《Eyes Nose Lips》及《Take a Break》，為演出揭開序幕。隨後多位歌手依次登場，包括馮熙燮（Ryan）、甄敏芳 （Jenny）、司徒泆 （Haru）、胡港豐（Andrew）、蕭凱恩（Michelle）、冼奕瑜 （Jasmine）、布子殷 （布子）及胡子貝 （Matt），分別演繹多首廣東及流行金曲，現場氣氛熱烈。

期間，師兄Venus更特意與一眾《聲秀》師弟妹大合照，並與觀眾近距離互動，將全場氣氛推至高峰。是日八位《聲秀》選手演出曲目涵蓋不同年代及風格的經典作品，如湯令山《用背脊唱情歌》、陳蕾《凡星》、陳奕迅《大開眼戒》、方皓玟《你是你本身的傳奇》、容祖兒《心之科學》、鄭秀文《熱愛島》、泳兒《花無雪》等。多位歌手以真摯歌聲打動人心。