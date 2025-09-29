林盛斌被網民指是乞人憎「籮底橙」　高EQ回應：入到個籮已經感恩

藝人林盛斌（阿Bob）主持功力毋庸置疑，亦是一位襟撈的搞氣氛能手，口才和執生能力超班，不過亦有一些人覺得他「老是常出現」和好嘈，面對負評，Bob常常都會親自回應留言，EQ其高！近日有網民就發文形容Bob是「金牌籮底橙」，雖然用字負面，指他是「乞人憎嘅光頭肥佬」，但其實整體而言都是想讚阿Bob。

林盛斌（阿Bob）主持功力毋庸置疑，亦是一位襟撈的搞氣氛能手，口才和執生能力超班，不過亦有一些人覺得他「老是常出現」和好嘈。近日有網民就發文形容Bob是「金牌籮底橙」，指他是「乞人憎嘅光頭肥佬」。（IG@bob_lamshingbun）

該名為為finplayer_ceo的網民說，娛樂圈有些人天生是主角，另一類則是阿Bob所屬的「天生配角命」，形容他即使做到曉飛，都仍然像「用嚟襯托主角嘅綠葉」。他直接點出阿Bob的「輸蝕」之處：「佢冇靚仔嘅樣，冇model嘅身材，連個名都普通到好似你公司IT部個阿Bob。」然而，文章亦點出阿Bob厲害之處，就是在這個汰弱留強的行業「撈足二十年」，即使面對負評依然屹立不倒，愈撈愈掂，由於電台打雜的「下欄嘢」推銷員，撈到上紅館開talk show，形容他是「一個挑戰所有『成功學』定律嘅bug」。

網民finplayer_ceo形容：「佢冇靚仔嘅樣，冇model嘅身材，連個名都普通到好似你公司IT部個阿Bob。」但他卻厲害到能挑戰所有「成功學」定律Bug。（Threads@finplayer_ceo）

網民花了很多篇幅讚Bob，又毫不客氣地分析為何部分人會「憎」阿Bob，因為他太「實用主義」、太市儈，教人用長銀包吸財富、拍YouTube不是為藝術而是為「實質收穫」，在追求「脫俗感」的人眼中，簡直是俗不可耐。文章更抵死地形容他像「一隻滑不溜手嘅泥鰍」，你鬧他，他高EQ多謝你；你攻擊其家人，他又會即刻起槓，「對於好多網民嚟講，呢種『無敵』，本身就係一種原罪。」

然而，文章隨即筆鋒一轉，拆解為何如此「乞人憎」的阿Bob，卻是全行最「襟撈」，因為婚禮、晚宴、發布會需要的並非藝術家，而是一個能確保活動順利、不會出事的「拆彈專家」，而阿Bob正是由電台Sales做起，捱過通宵報風暴消息等「下欄嘢」，練就一身執生真功夫，能給予客戶「安心感」。文章更點出阿Bob最「致命」的武器，是他曾在節目中罕有地展露脆弱，分享太太流產、父親破產等慘痛經歷，讓觀眾見到「笑口噬噬」面具下，他都只是一個「會痛、會驚、會喊的普通男人」，證明他的成功全「靠死頂」，且一直向網民灌輸「喂，其實你都得㗎」的能量。

Bob曾在《與天地對話》剖白自己脆弱之處，以及最大公關災難等。（TVB）

網民指Bob正是將「籮底橙」精神發揮到極致的人，「喺一堆生果入面，佢永遠唔係最靚，最搶眼嗰個。但佢永遠都係最實用，最穩陣嗰個。你唔會第一時間揀佢，但當你唔知揀咩好嘅時候，揀佢，永遠都唔會錯。」更指比起「金牌司儀」，Bob更是一位「金牌生存專家」。

網民指，比起「金牌司儀」，Bob更是一位「金牌生存專家」。（IG@bob_lamshingbun）

面對這篇深度分析，雖然有其他人覺得曲直難分、明讚暗踩，但阿Bob並沒有因為被叫「籮底橙」而有絲毫不悅，反而極度謙虛地感謝對方撰長文剖析自己這個小人物，某程度上也是一種肯定。他更感謝對方的「籮底橙」論，寫道：「好多謝你話我係一個籮底橙，你嘅形容非常貼切，喺我嘅角度，能夠成為一個橙，可以有機會入到去到個籮度，無論喺個面，喺中間，定係喺個底，已經值得感恩。我更加相信嘅係，好物沉歸底😊😊😊」他更希望自己與該網民都能有一日在自己平台成為主角。