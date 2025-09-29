王晶爆萬梓良演戲神經質令周潤發都冇符　曾因一句話的士高被毆打

現年70歲香港著名導演王晶近期在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注。昨日王晶就拍片大談好友萬梓良，大讚對方是個很好的人，雖然經常飾演黑社會大佬角色，但現實中不是江湖中人，更爆萬梓良曾在的士高被打的經歷。

萬梓良現長居內地。（視覺中國）

萬梓良近年長居內地，其健康狀況多次成為網民焦點。為了搵食，萬梓良不時做酒吧騷，但王晶就認為用勞力賺錢不是壞事，更不應被網民嘲笑。提到有不少人都誤以為萬梓良是江湖人士，王晶就在片中透露萬梓良曾因一句話而被江湖人物毆打：：「他在一個Disco裏面遇到一個很有名氣的江湖人物AB哥，有人過來介紹他給AB哥認識，萬梓良就說你好AB，蹦就被人打了」。當時萬梓良因直呼江湖大佬的名字，就立即被打：「他的小弟說AB是他叫的嗎？AB哥都不叫一聲」。

王晶拍片大談好友萬梓良。（抖音）

王晶爆萬梓良曾在的士高因一句話而被江湖人士毆打。（抖音）

萬梓良曾經拍攝過不少經典劇集及電影，在影視界地位舉足輕重，但如今不但未能大富大貴，更甚少作幕前演出。王晶表示這可能跟萬梓良演戲較為神經質有關：「萬梓良也曾試過幾部戲，是和劉德華周潤發演，都是演得很誇張的，讓周潤發就說，那你讓我怎麼演呢？我跟你鬥誇張，那也鬥不過。所以周潤發說，只有一個方法對付他，就是他一演得好誇張，就是動手動腳的，我就一點都不演盯著他，就能分出兩人的演技。」

萬梓良經常登台搵食。（影片截圖）

王晶爆萬梓良演戲神經質。（抖音）

令周潤發都冇符。（抖音）

另外，王晶透露當年邀請萬梓良客串拍攝《賭俠大戰拉斯維加斯》，而萬梓良在戲中的出色表現亦受外界讚賞，王晶很感激這位好友：「他每次來幫忙，都沒有要很多的片酬。他跟我還談得來，所以萬梓良是一個不可多得的好演員。」