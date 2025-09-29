何超蓮舊愛貼地現身大學食堂　打扮慘被嘲似小區大叔：還挺尷尬的

現年45歲的台灣歌手吳克群，與已故賭王何鴻燊千金何超蓮有過一段情，可惜最後分手收場，「豪門夢碎」後，吳克群為事業全力拼搏，近年將發展重心轉移至內地的他，不僅頻頻參與綜藝節目，甚至為效果，不惜放下身段在街邊擺攤賣水果，徹底「豁出去」。而近日，吳克群為參加浙江音樂節而現身大學校園，更因其貼地舉動和一身標誌性打扮，引起熱議。

日前，吳克群到浙江大學出席音樂節活動，期間他沒有出去餐廳用膳，而是感受校園生活，走進大學飯堂用餐。從網民分享圖片所見，吳克群跟其他大學生一樣，排隊買飯，之後頓到自己位置上用餐，並與飯廳裡的學生打成一片，毫無明星架子之餘還非常貼地，而且他對這餐似乎也非常滿意，在音樂節上大讚食堂的烤鴨捲很好吃。

不過，吳克群一身最愛的「背心造型」卻再度成為焦點，今次外面還搭上一件外套並單手甩在肩上，引發熱議。不少網友紛紛吐槽：「他為什麼到處都穿背心？」、「現實中這麼穿感覺還挺尷尬的」，甚至有人笑稱像「小區閒逛大叔」。但也有網民大讚他狀態極佳、外表年輕，且身材保持得真好，完全看不出已經45歲。

其實吳克群早前也曾因愛穿白背心而遭部分網民批評，吳克群因為在多個大大小小的舞台上，都身穿着白色背心配上長褲上陣，甚至穿着白色背心在街頭上騎着電動車買東西等，總令人覺得有不修邊幅的感覺。但他完全懶理他人的批評，揚言會繼續做自己：「其實沒別的，我很怕熱，我管他老頭不老頭，反正以後我也會變老頭，現在我穿着它在台上跳舞，老了我就穿着它去公園撞樹。」

他還表示穿着白背心演出是一件很浪漫的事情：「我在每個城市演出的時候，也會穿白背心，還會印上這個城市的名字，粉絲們看我穿白背心，他們都很熱情，我覺得這很浪漫。」