「熱氣球媽媽」Botan走數再發酵　前拍檔Pancy怒轟：張開眼說大話

【熱氣球媽媽/熱氣球激心港媽何小姐/Botan/菠丹/Dreamy/走數/拖糧】「熱氣球媽媽」Botan（又名菠丹/Dreamy）在熱氣球節中接受傳媒訪問，據理力爭的表現而受到網民追捧，因而爆紅。其後，有網民向多方面爆料，指她涉及經營Playgroup生意後「走數」，更被前生意拍檔爆料不作為，又涉及「拖數」等事。事件由受訪到爆紅再到公關災難亦不過一個月時間。



「熱氣球變放風箏」事件成為近日熱話，「激心阿媽」更成討論焦點。（《東張西望》截圖）

因多方面爆料成為討論焦點，早前Botan登上阿Bu的個人YouTube頻道《會十八》為眾多事件解畫，近一小時自白長片播出後，有人支持，亦有人「投下不信任票」。長文節錄：「熱氣球媽媽」Botan解畫親揭內幕 澄清無走數：爭你一定畀你在《會十八》Botan解畫的YouTube片上架2日，日前（28/9）Botan的前拍檔Pancy在個人社交平台寫下長文，逐點反駁Botan在YouTube片的解釋。

「熱氣球阿媽」菠丹解畫爆內幕。（YouTube截圖/會十八）

當年Botan拍檔Pancy反駁指Botan講大話。（IG@pancychan）

帖文中開首，Pancy以「何小姐還是選擇繼續張開眼說大話？但我相信網民還是有分別是非的能力」，直斥Botan說謊。文中，她坦言，當時與Botan合伙的零食公司為「有限公司」，因兩人均有責任每年為公司報稅和提交報告，所以不存在「交畀Herbert」打理的說法。「佢只係我哋嘅「員工」，幫我哋手，而且你喺片度都提過佢要養病，佢又點會take 咁大個risk 去接手一盤要自負盈虧嘅生意。」

Pancy續道，當年Botan一走了之，為什麼最後沒有被追究責任，是因為Pancy替她收拾殘局：「你不負責任一聲不響地就走咗失蹤，搵唔到你，我是你的partner，如果我都唔處理，你同我都會俾人拉，你唔介意，我介意。你最後冇事係因為我幫你承擔咗你的責任，讓你繼續喺外面逍遙法外。」

「熱氣球阿媽」菠丹接受阿Bu訪問。（YouTube截圖/會十八）

Pancy也反駁，指當年Botan一走了之，卻說成是「送咗間舖俾Herbert」，但最終累及拍檔被警方通緝。「10:50佢話送咗間舖俾Herbert，咁點解我仍然會收到政府嘅通緝？點解政府唔係直接寄信俾Herbert係寄俾我？而舖頭嘅名仍然係我、交租仍然係我，政府通緝係我，而唔係Herbert！你哋兩個唔喺度之後我仍然要維持租約，因為租約未完需要繼續履行，我周圍請part-time返工，我仲要周圍頻撲搵會計師幫我做返所有嘅Annual report，報稅同埋audit！驚比政府告！咁點解Herbert可以完全唔使做呢啲程序。我隔住個mon簡直係嬲到血壓上升到200。」

「熱氣球阿媽」菠丹接受阿Bu訪問。（YouTube截圖/會十八）

最後，Pancy更大鬧Botan：「你全部都係大話，冇邏輯嘅大話。我當日心力交瘁咁樣去做呢啲paper work ，佢就不負責任講話間鋪送咗俾人，自己唔洗理，你係無理呀，因為處理嗰個係我。完全唔make sense ，請不要繼續張開眼說大話。」

當年Botan拍檔Pancy反駁指Botan講大話。（IG@pancychan）

