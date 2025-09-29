周柏豪往錄影途中驚見女網民「濕曬」 窩心舉動如偶像劇令人沉船

現年40歲的周柏豪現時家庭、事業兩得意，與圈外太太朱敏君（Stephanie）結婚多年依然恩愛，並育有一對寶貝仔女大女周芯悅（Sonya）和細仔，一家四口生活幸福愉快。而為了給予家人舒適無憂的生活條件，周柏豪努力工作賺錢養家，近年主攻內地市場的他，開巡唱辦見面會，又亮相《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個綜藝節目，最近，他又再次挑戰《披荊斬棘2025》，人氣持續高企。

現年40歲的周柏豪現時家庭、事業兩得意。（葉志明攝）

擁有一對可愛子女，湊成「好」字。（IG@punkhippie）

周柏豪在內地舉行多場見面會，杭州站演出門票早在開票時便引發搶購熱潮，一票難求，足見周柏豪在內地的超高人氣與影響力。(公關提供)

周柏豪再戰《披荊斬棘2025》，節目中大跳抖音舞「大展鴻圖」。（影片截圖）

近日，周柏豪在前往節目錄影途中，被在場守候多時的粉絲捕獲。一段由網民拍攝的片段，更意外展示了他私下貼心一面。該拍片女網民表示，自己原本在現場等待蘇醒，卻意外遇見周柏豪，雖然周柏豪當時戴著口罩，但無減顏值，其中一個舉動更讓女網民瞬間「沉船」，像小迷妹般在鏡頭後不斷驚嘆：「好帥哦」、「真的好帥」。

女網民見到周柏豪，情不自禁大呼：真的好帥。（小紅書）

周柏豪驚見女網民頭髮「濕透」。（小紅書）

周柏豪叮囑女網民要吹頭，以免著涼。（小紅書）

而影片的焦點，除了是周柏豪被讚如同「漫畫男主角」的顏值外，更在於他的一個窩心舉動。儘管趕著行程，但周柏豪仍細心留意到這位女網民。他發現對方的頭髮是濕的，問道：「為什麼你頭那麼濕？」並叮囑她「要吹頭啊，吹頭髮」，以免著涼生病。對此，網友們紛紛留言大讚：「好細心好暖啊，怕你感冒讓你吹頭髮」、「天啊好貼心」、「顏值與溫柔並存，根本是偶像劇情節」。周柏豪如此貼心，就連原本不是自己粉絲都照顧到，難怪圈粉無數。