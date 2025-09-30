2025爽爆IMAX大片《創戰紀：戰神降臨》 獨特美學配樂引爆AI大戰

不知從甚麼時候開始，AI（人工智能）變得無所不在，當大家都在討論AI遲早會統治人類，即將上映的《創戰紀：戰神降臨》就快人一步將前所未見的人類與AI戰爭在IMAX大銀幕上呈現，以超密集且充滿未來感的打鬥、飛車和空戰場面，創造了2025年最令人腎上腺素飆升的IMAX級爽片！



IMAX呈現前所未有軍事AI戰爭場面：爽過打機！

《創戰紀：戰神降臨》講述由人類創造、擁有獨立思考能力的軍用AI程式「戰神」（Ares）被賦予了人類形態，為執行任務破天荒闖入真實世界，所以大家可以看到超越現今科技的光輪戰車在馬路上飛馳、數碼士兵現身現實城市。

為了將大家生活的城市變成超宏大的科幻戰場，電影由一開始已瞄準以IMAX制式拍攝，構圖甚至動作場面設計都以IMAX畫面為出發點，單是看預告片中以奇特的幻想武器格鬥、槍戰、飛車追逐戰、AI戰機在城市上空拉出無數道殘光、過千部軍事無人機交戰場面，還是以科幻光束將警車一分為二，都擁有超越打機的爽度。可以想像到被IMAX細膩畫質包圍下，沉浸式觀賞這些精彩絕倫的交鋒場面會有多震撼！

電影中將會出現很多前所未見的科幻軍事裝備

《創戰紀：戰神降臨》充滿超越現今科技的飛車場面，將會在現實世界中上演。

武器裝備設計猛料 營造更有型殘酷對戰

除了IMAX級畫面，《創戰紀：戰神降臨》的光效美學也是影迷的討論熱話，包括「戰神」和一眾AI戰士身穿襯以螢光紅色的黑色戰衣、飛行器和戰車，還有全新設計的AI軍團飛行戰機、海陸機動戰車、飛天巡航艦。導演喬奇姆羅寧（Joachim Rønning）更將主角「戰神」專用的三角形雷射武器Identity Disc設計得超強，極具殺傷力，讓打鬥場面更華麗、更緊張激刺。

電影中出現各式未來感十足的雷射武器。

加入螢光紅的黑色戰衣超有型格。

這些AI戰機將會從數碼世界飛進現實。

謝拉力圖完美演繹邪氣AI戰神

演員方面一樣陣容強大兼星光熠熠，「戰神」找來《續命梟雄》的金像邪氣男星謝拉力圖（Jared Leto），女主角則由憑人氣電影《從前的我們》獲得金球獎提名的美籍韓裔女星李姬蒂（Greta Lee）飾演，還可看到《食人魔達默》金球獎視帝伊凡彼德斯（Evan Peters），以及《性愛自修室》金球獎女星姬莉安德遜（Gillian Anderson），就連1982年經典特效電影《電子世界爭霸戰》主角謝夫布烈治（Jeff Bridges）亦會強勢助陣，影迷肯定不能錯過！

由邪氣型格男星謝拉力圖（Jared Leto）飾演不受控制的AI「戰神」，超有說服力。

美籍韓裔女星李姬蒂（Greta Lee）在電影中也有亮眼演出。

格林美搖滾傳奇 挑戰電影配樂新境界

今次電影主題雖然是AI，但AI「戰神」其實一直渴望做個真正的人類，他擁有嬰兒般的好奇心，同時又極端冷酷。為了表達這種矛盾，電影特別找來格林美獎得主、傳奇搖滾樂團Nine Inch Nails主理配樂。主唱特倫特雷澤諾 (Trent Reznor）開門見山表示：「今次配樂連一秒鐘管弦樂都沒有！」他和隊友反覆鑽研故事後，選擇使用「精準且不協調」的電子配樂，營造整套電影的基調，帶出「戰神」等人工智能生命體沒有靈魂的情感。

《創戰紀：戰神降臨》將在10月9日在香港正式上映，導演當然建議大家觀賞IMAX版本，親身感受這套獨一無二的科幻力作。如果大家打算觀賞IMAX、4DX或SCREENX場次，記得憑戲票換領限量電影海報，先到先得，送完即止！

（資料與相片由客戶提供）