羅家英激動呼喊不能讓廣東話失傳：冇咗粵語就冇咗祖宗同下一代

羅家英近日接受廣州電視粵語新聞主播兼廣州市粵語推廣顧問張弛訪問，四度患癌的家英哥中氣十足，精神奕奕，他指自己有留意開張弛的作品，並說：「我對廣東話有鍾愛，你推廣廣東話，所以我支持你！」

張弛亦有問到家英哥有關拍攝《國產凌凌漆》的秘聞，問他「力拔山兮氣蓋世……」對白是自己爆肚抑或導演安排，他說：「劇本裏面嘅台詞係有嘅，但係點樣講，導演冇話我聽，但係我自己發揮，於是我就用大戲腔講台詞。星爺（周星馳）又好醒，嚟料喇喎，我就嚟料啦，咁樣囉。」至於自己最愛的作品，他思索一會後回答：「大話西遊。」即《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》系列。

本身是粵劇宗師，致力推廣粵劇的家英哥，被張弛邀請他跟喜歡傳承粵語的朋友講幾句說話，家英哥就振臂吶喊，呼籲：「鍾意講粵語嘅朋友，一定要努力！我哋唔能夠失去我哋嘅粵語，如果唔係我哋就冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇，諗清楚啦！」

