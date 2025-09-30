岑麗香選美曾被同台佳麗出陰招對付：批我踭？唔係呀

岑麗香（Eliza Sam）的演藝路，始於一場選美，但摘下后冠之前，她也曾是個對未來感到迷惘、缺乏自信的鄰家女孩，可能大家都覺得岑麗香一帆風順，選美入行無驚無險成為冠軍，之後很快宅男女神然後成為女一，再結婚生子，非常幸福。

可能有人覺得選美，只是「鬥靚」無需實力，但岑麗香當時為了catwalk行得好看，每日練行幾小時，亦為了在自我介紹有好表現，每日對鏡練習，就連選美被欺負也試過，試過被佳麗批踭，岑麗香笑指：「對面嗰個見到成件事，『下？佢批妳踭？哼！我批返佢』哈哈」

岑麗香為hoytv拍攝《我愛九龍城》，早前播映反映不錯。

選美前一日做幾份兼職

2009年剛大學畢業的岑麗香，正站在人生的十字路口：「當時就快畢業，準備進入人生的第二個階段，可能就是日日返工，朝九晚五。」在踏入這種穩定卻刻板的生活前，她想嘗試一下不同的東西，渴望為自己的人生添上一筆獨特的色彩。「我好想試一些自己未試過的事，一些好特別的人生經驗，等我將來有好的記憶。」想參選溫哥華華裔小姐作為紀念。

她憶述當時因為要兼職工作，便拜託爸爸幫忙遞交報名表。「爹哋好似有啲唔想，之後佢先話，『你知唔知啊，我嗰日爭啲唔交㗎！』」原來在父親眼中，女兒應該「正正經經做一份工」，選美始終是遙不可及的夢。幸好，父親最終還是交出了那份險些決定了岑麗香命運的表格。「佢話，好彩，我有交到。」這句事後的玩笑話，如今聽來，卻是充滿了父愛的溫馨與慶幸。

岑麗香入行後，迅速成為宅男女神，2018年擔任選美評判，性感與靚樣搶鏡過當晚選美佳麗。

選美前狂練中文同catwalk

一個連中文都說不流利的女生，要到台上穿著泳衣再用中文介紹自己，壓力可想而知，「我朋友都話，『你中文都唔識，仲要參加選美？』」面對質疑，岑麗香抱著「最多被淘汰」的心態勇往直前，為了建立自信，她用了一套獨特的訓練方法。「我會打電話畀一啲唔識中文嘅朋友，」她笑著分享這個小秘密，「我會問佢哋：『喂，聽一次，我錄畀你，你唔使聽得明，你淨係睇下我個樣，有冇自信？你會唔會信得我？』」

除了建立自信及一定的口才，岑麗香還要學懂catwalk，如何在台上行得優雅，香香亦下了一定的苦功，她說：「我嗰陣唔識Catwalk、我就去我朋友屋企練、佢間屋好大、佢識Catwalk、有時排完舞可能、九點十點我再去佢屋企、練多一兩個鐘Catwalk、先至返屋企休息，其實選美都要幾努力、我諗未經歷過選美嘅人、未必知道選美、點解要兩個月訓練，好多細節嘅嘢，真係要試同埋練習。」

岑麗香09年奪得温哥華華裔小姐冠軍，翌年參加國際中華小姐亦奪得冠軍。

台上的明爭暗鬥與義氣： 「我朋友即刻『派猙』派返佢！」

選美舞台為女人的戰場，岑麗香亦曾試過被同屆佳麗批踭，不過提起往事香香笑不停，她說：「好容易估到呀，唔好講，（點解佢要批妳踭？）呢啲嘢過咗去啦，（妳當時反應？）下？批我踭？唔係呀？哈哈。最好笑係另外一個佳麗見到成件事，『下！佢批妳踭呀？我批返佢！』過程很好得意嘅，因為有個對你唔好，批你踭，但因為我哋friend咗，佢知道後為妳批返人，有時係一啲估唔到嘅地方而揾到朋友㗎。」