TVB收視｜樺加沙襲港全線收視爆升　《東張》破30點成全年最高

超強颱風樺加沙上周襲港，翡翠台節目收視飊升。據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高30.6點（198萬觀眾）升9點，為2023年至今最高；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視26.1點（169萬觀眾）升6點；陳豪、張曦雯主演《俠醫》上星期結局周，最高收視24.2點（157萬觀眾）升3.6點，乃 2025年至今兩線劇集最高收視。



資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高30.6點（198萬觀眾）升9點。（《東張西望》截圖）

陳豪、張曦雯主演《俠醫》上星期結局周，最高收視24.2點（157萬觀眾）升3.6點。(《俠醫》截圖)

丁子朗與陳豪對薄公堂，目的就是為了爭奪盧宛茵的監護權。(《俠醫》截圖)

其他節目方面，外購劇《華山論劍》最高收視17.4點（112萬觀眾）升1.6點；由丁子朗、馬貫東、陳懿德、林秀怡、鄭衍峰、王嘉慧主持，旅遊節目《盲盒鐵路遊》最高收視13.3點（86萬觀眾）升0.9點。

周六晚《香港紡織業聯會呈獻︰剪裁魔法師2》最高收視14.3點（93萬觀眾）；電影《寒戰2》最高收視13.5點（87萬觀眾）。周日晚《Alipay HK呈獻︰聲秀》最高收視16.7點（108萬觀眾）；《女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》最高收視14.3點（93萬觀眾）；《馬百良秋梨潤喉蜜呈獻：今晚有歌廳》最高收視10.9點（70萬觀眾）。