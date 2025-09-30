《東方神奇美猴王》明年香港首演　孫悟空識講英文全場笑唔停

提起「京劇」你會想起甚麼呢？沉悶、老東西、聽不懂等，但隨着時代與科技的進步，現今的「京劇」更添多元化，就好像由趨勢教育基金會與國立臺灣戲曲學院共同主辦的《東方神奇美猴王》，至今己演出逾10場，在世界各地深受許多觀眾喜愛，而有幸地《香港01》就與該劇目的三代美猴王有約，細談他們對演孫悟空以及對「京劇」的看法。



三代美猴王秦朗（左）﹑朱陸豪﹑徐挺芳。（蘇國豪 攝）

《東方神奇美猴王》雖是以「京劇」方式演出，但筆者在現場觀看時，親身所見該劇目無論在舞台設置、音樂、甚至語言上都與時代接軌，看得在場觀眾捧腹大笑，掌聲雷動，最意外的是就連小朋友都在哈哈大笑，由此可見，該劇目深受各年齡層朋友喜愛。

《東方神奇美猴王》在世界各地深受許多觀眾喜愛。（蘇國豪 攝）

《東方神奇美猴王》無論在舞台設置、音樂、甚至語言上都與時代接軌。（蘇國豪 攝）

「台灣第一美猴王」朱陸豪

《東方神奇美猴王》由71歲的著名「美猴王」朱陸豪，帶領着兩位中、新生代「美猴王」徐庭芳及秦朗演出，在舞台上展現出三種各具特色的「美猴王」，鮮明的特質，讓觀眾們印象深刻。而作為資深「美猴王」又是徐挺芳及秦朗老師的朱陸豪，問到兩位徒弟在同一個角色詮釋上有何不一樣時，他就表示：「挺芳的猴是有思考能力，他做個動作或怎麼樣，雖然我教的套路可能是一樣，可是他演出來的感覺可能跟我是不一樣，比較有思考性的猴子。秦郎因為他很年輕，所以他的翻滾甚麼的，很像彈簧人一樣，所以個性跟表現手法是不一樣的。」

「台灣第一美猴王」朱陸豪親自上妝。（蘇國豪 攝）

而朱陸豪亦講到看見兩位徒弟的演出，就好像看到自己年輕時的時候，感到時光飛逝，但他希望兩位徒弟能走出自己的風格：「我跟他們教戲的時候，我也說過我教你武松，教你這個猴，我說我希望你們會了之後，不要變成我，所以現在他們兩個慢慢走出自己的風格。」覺得他們己能獨當一面了。

朱陸豪自小已演出過逾500場「美猴王」京劇。（蘇國豪 攝）

71歲朱陸豪打筋斗乾淨利索

朱陸豪雖己到「古稀」之年，但在演出時他依然有展現打筋斗的動作，而且全套動作乾淨俐落，赢得觀眾們拍掌叫好，而問到當其時做這一些翻滾動作會否感到困難時，他表現輕鬆的揚言：「這些動作都是我們從小到大練的，不練反而不舒服，所以我是根據自己的身體狀況，美猴王我還可以翻這個東西，所以我就翻了。」

71歲朱陸豪仍打筋斗，動作乾淨利索。（蘇國豪 攝）

新生代「美猴王」秦朗武打動作最多

作為「美猴王」的孫悟空，眾所周知其頑皮個性及功夫了得，所以在演出多個主題表演時，就好像「鬧龍宮」、「花果山-齊天大聖」、「十萬神兵」等，新生代「美猴王」秦朗的武打動作最多，多套動作乾淨利落，展現出年輕力壯的「美猴王」特色，而原來他之所以有這麼多武打場面，是因為中生代「美猴王」徐庭芳受傷有關係：「因為這一次剛好學長(徐挺芳)在一次排練的時候不小心受了比較嚴重的傷，那時候知道仔受傷，可能比賽沒有辦法擔任這麼多的美猴王這個角色，我又最年輕，相較老師跟學長體力方面應該最撐得住這個角色。」

新生代「美猴王」秦朗武打動作最多。（蘇國豪 攝）

而作為新生代的「美猴王」，問到要怎麼樣能從師父及學長的身上走出屬於自己風格的「美猴王」時，他就表示：「我們從小也有學過美猴王這個角色，我是碰到朱老師之後才更了解了美猴王，我是透過老師的教導還有吸收一些，因為現代的科技很發達，所以我們還是會參考一些除了朱老師以外的一些大師跟去看其他人的表演，或者是有生活上的一些情景來套用在美猴王這個表演當中。」

三代「美猴王」各具特色。（蘇國豪 攝）

中生代「美猴王」徐挺芳最聰明

三代「美猴王」中，徐挺芳飾演的孫悟空是最聰明的，所以筆者就問到要怎麼做才能打破年輕人對「京劇」的標籤時，他就認為「京劇」這兩個字己根深蒂固與「老」有掛鉤，所以就希望靠現今科技來推動「京劇」的宣傳：「我們需要拍很多新媒體來推動。」

徐挺芳認為「京劇」需靠新媒體作推動。（蘇國豪 攝）

「京劇」與時裝騷結合

所以，在跳出角色以外，同樣聰明的徐挺芳就想到以「京劇」為主元素，透過時裝騷去向大眾更了解「京劇」的美，這一點讓他的生活增添了許多趣味性：「我們聽音樂跟看電影會更多的東西是着重在不只是看或聽它，而是從它裡面拿一些養分放在我們的舞台上，讓現代人聽到我們的與會的時候，哦，他是聽過流行音樂，他看過服裝秀，所以結合在一起的時候，就覺得我們在走的過程中，就不會覺得我們穿厚底鞋就是練功，而是走上去就好像走秀一樣，讓它散發一種魅力給觀眾看到京劇原來是這麼美好。」

徐挺芳用「京劇」的元素，策劃了一場時裝騷。（蘇國豪 攝）

徐挺芳受張國榮影響

而擁有老靈魂的徐庭芳，在創作上有非常多想法，除了將「京劇」與時裝騷結合外，他還以「京劇」為元素製作一張小型唱片等，原來他深受香港文化影響，其中哥哥張國榮更影響了他不少：「看了他很多生平及他對於藝術創作這件事情，我會覺得得到很多啟發。譬如他演唱會扮成女裝，當時看起來是非常前衛的，但我覺得因為他很知道自己在做甚麼，所以一般人是很難get 得到。」揚言要朝着前輩們的方向前行。

徐挺芳曾受到張國榮影響，在創作上得到許多啟發。（蘇國豪 攝）

徐挺芳作為一位30歲出頭的年輕人，在受訪當日他的一身裝扮都非常具有復古風格，喜歡「老東西」的他，原來被「京劇」吸引着的是：「一些前輩藝術家講人生有三大享受，一個就是身體享受，另一個是物質享受，但唯獨這個精神享受，在舞台上觀眾馬上反饋回來，那個是無窮無盡的。」揚言這也是他這一輩子所追求的。

徐挺芳年紀輕輕擁有一個「老靈魂」。（蘇國豪 攝）

孫悟空會講英文

《東方神奇美猴王》有別傳統「京劇」，在演出時甚至聽到孫悟空講英文，與觀眾們互動非常開心，對此，朱陸豪就表示：「年輕的時候常常去歐美演出，當你那一段如果用手語或啞巴觀眾也會笑，但是效果沒那麼好，可是我們到了國外演出，好像講英文可以，我們一講，他們覺得很貼近。」續問到在明年2月份來到香港作演出時可否講廣東話，他笑言：「你教我，我就會講。」

正因為《東方神奇美猴王》有太多創新的元素在內，筆者就好奇問到：「京劇的美是甚麼呢？」朱陸豪就二話不說：「就是在創造，其實很多動作是在台上玩出來的。」

《東方神奇美猴王》還會講英文。（蘇國豪 攝）

望「京劇」能做更多學術交流

「京劇」文化源遠流長，早己被聯合國指定為人類非物質文化遺產，然而，如此美好的文化到底能怎麼跨越語言障礙，令國際世界更為認識呢？朱陸豪就認為要做學術交流：「京戲不是只有演員，還有服裝、扮相等，真的是一個很棒的精緻的藝術。因為西方藝術是分門別類，但是京劇是集歌舞戲劇一身特技，如果常常在學校裡面去做一些演講，把京劇拆開來分門別類去介紹，讓他們更了解京劇是多面相的，這樣子可能會對京劇的藝術多認識。」

「京劇」改變了朱陸豪的人生，孫悟空帶他領略了世界觀。而徐庭芳亦認同因為接受了「京劇」很多的養分，人生也變得很不一樣，希望能將這一份藝術語言的愛傳給大家。

師徒合作展現了「傳承」。（蘇國豪 攝）

「京劇」為朱陸豪與徐庭芳帶來了許多變化。（蘇國豪 攝）

筆者後話：

老實講，《東方神奇美猴王》的演出讓筆者大開眼界，突破了傳統，打破了許多老標籤，而且當中更有「傳承」的意味，感受到年輕人對「京劇」的熱愛，甚至乎將「老東西」與新時代作結合，創造出「新東西」出來，我們也要好好學習，珍惜這一份藝術文化。

許多觀眾排隊與演員們合照。（蘇國豪 攝）