許我耀眼｜趙露思演野心女扮有錢人　與霸總陳偉霆「咀」出CP感

由陳偉霆和趙露思主演的全新都市愛情陸劇《許我耀眼》日前強勢登場！憑藉其獨特的劇情和強大的演員陣容，劇集甫開播便成為焦點，熱度更屢破紀錄！以下七大劇情亮點近日引發網友熱討，觀眾可上Viu開劇啦！

由陳偉霆和趙露思主演的全新都市愛情陸劇《許我耀眼》已於Viu上架。

1.悲慘成長經歷

改編自張悅然小說《大喬小喬》，《許我耀眼》講述許妍（趙露思飾）自幼與外婆相依為命，成長中的自卑和傷痛讓她迫切想要逆天改命。為了見富二代男朋友沈皓明（陳偉霆飾）的父母，她找了一對陌生人假扮家長，並讓他們提前背稿，沒想到沈皓明的母親于嵐（溫崢嶸飾）在飯後低調拆穿她，許妍辯稱父母忙於在外工作，自小與他們感情疏離，自己只能在外人面前假裝堅強。

沈皓明（陳偉霆飾）、許妍（趙露思飾）

許妍打造的人設都是謊言，她原名喬妍，因患有先天性心臟病而不受父母重視；即使上學時成績十分好，但是爸爸卻因為家裡困難不讓自己參加高考，甚至只供姐姐考大學，許妍最終和外婆相依為命過，直到長大後仍不願與姐姐相認。憑藉十年努力，她在大城市闖出一席之地，成為了電視台節目製作人和主持，並隱瞞過去融入上流社會。不少觀眾認為趙露思終於跳出以往傻白甜的角色，堪稱轉型挑戰：「她演活了許妍」、「微表情和眼神都很到位」，「不聖母不內耗，這種女主角很討人喜歡」，可見她的表演展現了角色豐富的內心世界，為觀眾帶來了全新的驚喜。

沈皓明（陳偉霆飾）、許妍（趙露思飾）

2.刻意製造機會

許妍和沈皓明的相遇其實是許妍故意製造的，她為了讓潮流植物店老闆沈皓明參加自己的節目專訪而費盡心機，沈皓明終於答應邀約並著對方來到自己公司等待，此時許妍瞬間暈倒，醒來後發現沈皓明雖然看起來很高冷，實質非常細心體貼，兩個人很快便墮入愛河！《許我耀眼》在敍事上毫不拖泥帶水，僅用半集便交代了許妍和沈皓明交往的過程，讓網民不禁大讚：「好久沒看到這麼帶感的陸劇」、「前八集節奏快超對胃口」、「完全停不下來」。

沈皓明（陳偉霆飾）、許妍（趙露思飾）

3. 趙露思陳偉霆CP感十足

《許我耀眼》播出後，不少觀眾認為趙露思和陳偉霆在劇中展現出了強烈的化學反應。早在預告和路透照曝光後，兩人在宴會上假笑對視、臥室爭吵的鏡頭，都將親密與疏離的矛盾感直接拉滿，這種複雜的情感被觀眾稱讚化學反應爆燈！此外，兩人在首播的親密互動，如相擁激吻、步入禮堂等，都讓觀眾感到相當合襯，認為他們的CP感為劇情增添了不少看點。

沈皓明（陳偉霆飾）

許妍（趙露思飾）

4.奇招討好未來奶奶

許妍和沈皓明交往初期，便因為穿著普通、頭髮毛躁被家傭一眼看出家境一般，她從她們口中得知富貴人家都會專注保養頭髮；某次于嵐邀請許妍喝下午茶，她特意斥巨資妝點髮絲，沒想到這個未來婆婆還帶了另一個女孩到場，直言只有這樣的人才配得上自己的兒子。許妍明白要攻陷沈皓明，必須得到于嵐的點頭，於是她主動出擊，一有空就跟著對方，那怕在網球場當球童，她也在所不惜；當得知沈家想要靠攏藍山資本，她苦練昆曲並得到藍山瞿總的賞識，一方面為于嵐牽人脈，另一方面又使瞿總得益，漸漸躋身上流。

許妍（趙露思飾）

另外，孫思唯和許妍在公司裡互相競爭，孫思唯察覺到許妍很會包裝，對許妍的身世持有懷疑；另一邊廂，沈皓明的表妹方蕾海歸加入公司，許妍看到了兩人之間的對話，覺得自己的感情好像有點危機。到底這兩人會否成為許妍上流之路的絆腳石呢？

許妍（趙露思飾）自幼與外婆相依為命。

5.婆孫情網民淚崩

許妍回老家探望外婆，表示下個月就要結婚，外婆很期待自己結婚的樣子，還希望見一見她的男朋友，許妍心裡頓時難受，因她希望外婆能夠攔住自己的父母，不要讓他們出現拖自己後腿。看著冰箱裡外婆留給自己的桂花醬，許妍忍不住哭了出來，並想著總有一天要接外婆過來一同享福。這段婆孫情無疑是劇中最動人的感情線，劇迷紛紛表示：「桂花醬一幕哭死人」、「許妍對奶奶愧疚，看得人心痛」，許妍野心之下見溫柔，同樣惹人憐愛。

許妍（趙露思飾）和沈皓明（陳偉霆飾）終於成婚

6.趙露思神級喊戲

喬妍高中時一幕被父母偏心致不給考大學的戲份，哭至全身抽泣，被網民推為神級演技！喬妍因病從小有被父母拋棄，由外婆帶大，小學後雖被父母接回家，但父母的心思只放在大女身上，甚至到高中要考大學時，父親直接到學校幫她放棄高考。飾演喬妍的趙露思崩潰大喊：「憑甚麼不讓我參加高考！為甚麼從小到大這麼偏心，好的都給喬琳，我難道不是你們親生的嗎？為甚麼你們要一直一直地告訴我，我的爸媽不會愛我！」最後被飾演父親的馮暉摑了一巴。

許妍（趙露思飾）淚崩一幕同樣惹哭網民。

7.行走的時裝騷

劇中趙露思的造型猶如大型時裝騷，幾乎每集都會換上三、四套衣服，更出動了多個愛馬仕配合角色設定；無論是職場正裝還是純欲甜風，每一套都是觀眾討論的焦點！據悉趙露思全劇造型超過50套，大學修讀時尚造形學系的她還親自參與造型設計，展現了時尚品味。