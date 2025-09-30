專訪｜岑麗香保持初心對抗誘惑 勉勵想入行女生不要走捷徑

岑麗香09年參加温哥華華裔小姐入行，之後在TVB發展順利，迅速成為宅男女神，亦拍過不少經典電視劇作品，「香香公主」入行至今，印象健康亦沒有負面新聞，早前她接受《香港01》專訪，問到她有什麼建議給想選美入行的女生，她勉勵女生要時刻保持初心，尤其當自己迷失的時候，她說：「唔好失去自己，因為呢個過程你會經歷好多不同的事，你會見好多新事物，你會遇到好多引誘，同埋好多唔同嘅諗法同思想，我嘅advice係你自己心裏面會知道，你自己嘅價值觀，同埋自己覺得什麼是對或錯，唔好忘記佢，同埋有一個高人曾經同我講過，當你有少少成績，成功去到某個位置或者賺到多一啲錢嘅時候，你有少少loss嘅時候，你就諗返，自己初初開始有咩感受，當你有少少成績，自己有幾appreciate，你諗返嗰個時段，你就可以令自己不再迷失。」

「（妳面對過邊種誘惑？）有時，你可以好有規矩去做嘢，或者你可以，可能skip一步，或者skip一個中間人直接去，你就得到你想要嘅嘢，但可能你咁樣做，會唔尊重一個一直幫緊你嘅人，或者曾經對你好嘅人，你可以攞哂自己嘅得著，放低哂之前可能幫過你嘅人，但其實你唔要咁做，你可以選擇好有義氣去做，所以我覺得係有時係呢啲嘅誘惑，咁當然又有其他啦，不過下次先講啦。」