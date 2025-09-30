前港姐黃碧蓮峇里島完婚片段絕密曝光　婚紗性感迷人儀式勁感動

前港姐黃碧蓮 (Linna) 今年3月宣布離開TVB後，隨即迎來人生新篇章，她在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。「鬼妹仔」性格的她早前亦跟足中式傳統進行了過大禮儀式，當日客廳擺滿各式各樣聘禮，六對巨型龍鳳鈪、名錶及大量金器，排場十分強勁。日前 (25日) 一對新人已在印尼峇里島舉行夢幻婚禮，在彩色煙火下完婚，非常浪漫。

黃碧蓮（Linna）在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。（IG@derplinna）

Linna雖然在溫哥華成長，但仍遵循傳統禮節，昨日（27號）進行隆重的「過大禮」儀式。

擁吻！（截圖）

昨日黃碧蓮於她的IG分享了她大婚當日的短片，留言寫道：「Best. Day. Ever!!! 🤍 Our superstar ceremony vendors (more features on them later💕) (我們的超級明星儀式供應商（稍後會詳細介紹他們💕）」逐一感謝有關單位。片中可見黃碧蓮婚禮的過程。一對新人進場時已感動得眼濕濕，在親朋好友的見證下，兩人情深地向對方宣讀誓詞，新娘的姊妹團以及一些親友都被新人感動得哭了起來，哭得比新人還要厲害，場面相當感人。結婚儀式完畢後，一對新人正式結為合法夫妻，黃碧蓮向大家炫耀她手中的婚戒，流露一臉幸福。她身穿的婚紗相當性感，盡騷她的豐滿身材。

黃碧蓮大婚當日的片段。(IG圖片)

