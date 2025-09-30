袁詠儀陪魔童英國升學被野生捕獲　身旁驚現神秘嫩口壯男惹熱議

現年54歲的香港小姐冠軍及金像影后「靚靚」袁詠儀與老公張智霖結婚多年，一直是圈中模範夫妻，兩人育有兒子「魔童」張慕童。近日袁詠儀暫時放下工作，陪伴兒子到英國留學，享受兩母子的美好時光。身處英國的袁詠儀多次被網民野生捕獲，而日前逛潮牌店時，旁邊出現一位神秘猛男而引起網民熱議。

現年54歲的「靚靚」袁詠儀與老公張智霖（Chilam）結婚多年，一直是圈中模範夫妻。（微博@袁詠儀靚靚）

魔童與父母合照多數只露出雙眼。（微博圖片）

靚靚近日陪伴兒子開學，行蹤遍佈各大商店，繼被捕獲在大型家居用品店購物後，有網民分享在潮牌服裝店偶遇靚靚，並將照片分享到小紅書，留言寫道：「倫敦stussy偶遇袁詠儀！靚靚姐本人好美啊 我和朋友怕打擾私人行程沒有去問合照 現在一想十分後悔啊哈哈哈哈」相中雖然只看到靚靚的側面，仍看到素顏上陣的她皮膚緊緻白滑，狀態極佳。

靚靚身旁出現一位身穿白色T恤的高大年輕壯男，網民指不像兒子也不像老公，隨即掀起熱議。（小紅書）

不過靚靚身旁出現一位身穿白色T恤的高大年輕壯男，相中看不到壯男的樣貌但足以掀起網民熱議，並猜測壯男的真實身份：「旁邊的是兒子嗎？」、「看胳膊不太像魔童，魔童應該很瘦才對」、「不像兒子也不像老公」、「那麽有力量的胳膊這麽可能是他的兒子」、「這樣看我以為是張智霖，但之前張智霖說沒空去。」、「身邊如果是魔童的話，第一次感受到了他像爸爸的一部分」。

魔童遺傳父母的高顏值。（（IG@cheung_morton）

魔童出席畢業典禮。（影片截圖）

魔童轉眼間已經18歲，盡得父母優良基因，高大靚仔，獲網民封為「最靚仔星二代」。另外，在早前曝光的畢業典禮片段，魔童穿上畢業袍星味十足，與爸爸張智霖樣貌極相似，非常靚仔。