金像獎型佬男配開工被偶遇反應揭人品　曾不滿被笑趕監製出錄影廠

現年58歲、人稱「黑仔哥」的姜皓文，入行40年，演藝路上猶如坐過山車，經歷不少高低起跌。從昔日亞視默默耕耘的小配角，憑着一股對演戲的熱誠和堅持，近年終於捱出頭來，在2018年憑電影《拆彈專家》勇奪香港電影金像獎「最佳男配角」，但他並沒有因此自滿，反而繼續挑戰自己，在電影《翠絲》中作破格演出，如今已成功躋身男主角之列。去年，姜皓文更升呢做埋監製，在大馬開拍賀歲片，而近期多套電影《阿龍》、《惡人當道》等均見到其身影，事業越撈越掂，其認真態度絕對值得年輕藝人學習。

姜皓文效力亞視期間，曾參演多套經典劇集。（《屋企有個肥大佬》）

姜皓文在2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」。（視覺中國）

姜皓文近年積極在影壇發展，在電影《翠絲》中更有破格演出。（《翠絲》劇照）

雖然已貴為「金像男配」，但姜皓文依然貫徹貼地作風。近日天氣不穩，姜皓文繼續為新戲趕工，期間就被遊客野生捕獲。該遊客其後在社交平台以「在HK逛街偶遇香港電影劇組和姜皓文老師」為題發文，興奮寫道：「哇這個HK可真不錯呀，居然碰到了拍電影的劇組，和港星黑仔哥姜皓文老師火速合影一下！」

姜皓文更升呢做埋監製，在大馬開拍賀歲片。（IG@black_gorgor）

姜皓文有份參演《阿龍》。（IG@black_gorgor）

姜皓文在電影《惡人當道》飾演昔日大佬「呔哥」，獲釋後在舊區經營洗衣店，本來沈默寡言想過平淡日子，但大廈內出現一群惡人逼得他不得就手旁觀。（《惡人當道》劇照）

從網民分享的相片可見，當時劇組正值放飯時間，身穿運動服、牛仔短褲的姜皓文並未有登上私人座駕，或到舒適的冷氣地方休息，反而隨性地坐在拍攝現場的一張膠櫈上，與劇組工作人員「吹水」，完全沒有明星架子。當該網民上前「集郵」時，姜皓文更是有求必應，不僅展露燦爛的笑容，更主動望向鏡頭做出勝利手勢，盡顯友善隨和一面，難怪該遊客亦大讚：「btw港星真的好隨和哈哈哈，對視後就已經對我的鏡頭比✌️了，祝拍攝順利​​，期待上映」。姜皓文也親自回覆對方：「香港歡迎你。」一盡好客之道。

姜皓文在街頭開工被捕獲。（小紅書截圖）

友善與遊客合照。（小紅書截圖）

姜皓文親自回覆網民。（小紅書截圖）

姜皓文近年家庭、事業兩得意，閒時就返回馬來西亞的豪宅度假，生活寫意。然而，他這40年的星途一路走來絕非平坦。他曾在節目裡憶述，有位「阿哥」級前輩曾直指他的演藝事業已到盡頭，建議他廚藝那麼好，不如專心向烹飪方面發展。姜皓文坦言：「聽到（個心）好揦架，揦到不得了！」幸好，一次拍攝期間遇上前輩谷峰，對方的一句鼓勵讓他堅持下去：「𡃁仔，捱下先啦，實到你嘅，唔好轉行呀，你身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！」正是這份堅持，讓一直被指輸在起跑線的黑仔哥，終於在第37屆香港電影金像獎上，憑電影《拆彈專家》奪得「最佳男配角」殊榮。

姜皓文憶述，有位「阿哥」級前輩曾直指他的演藝事業已緣盡。（《與天地對話》截圖）

姜皓文自爆曾因不滿監製笑他，趕對方出錄影廠。（《與天地對話》截圖）

姜皓文稱前輩谷峰的一句鼓勵，讓他堅持下去。（《與天地對話》截圖）

能夠有如今的成就，除了演技，相信與姜皓文待人處事的成熟轉變有關。他曾在訪問中自爆年輕時脾氣火爆，是名副其實的「暴躁黑仔」，更得罪人多稱呼人少。姜皓文憶述86年時候的亞視很有人情味，隨時都可以上大房，同監製吹水、高談闊論，但又會得罪好多人，「嗰時間做好多喜劇，我好怕啲人喺度竊笑，其中一個監製喺錄影廠門口笑我，我就趕咗佢出去，我話『你好騷擾我啊，你行出去啊！』」其後又試過向人發脾氣掟劇本、掟紙發洩，「嗰時好鬼暴躁，你話咁樣啊？即係點啊？（劇本）掟返俾佢又試過，之後還要講：『我記得啊，你吹咩？』嗰時唔覺得一件咩事，我都唔知嗰樣嘢原來得罪咗你，後來滿滿長大，就要自己檢點一下。」但亦是每一個經歷，令姜皓文不斷進步。