林芊妤Coffee爆TVB時期壓力爆煲　20歲狂節食失眠：塊面變紫色

現年35歲林芊妤（Coffee）佗B女近8個月，做開瑜珈和注重養生的她，懷孕後氣色非常不錯！而腹中女兒的驗血報告早前出爐，檢驗結果顯示一切正常，令林芊妤放下心頭大石。林芊妤日前與港姐冠軍謝嘉怡和YouTuber Emi Wong（王樂婷）開直播打邊爐，期間林芊妤自爆效力TVB時期竟試過壓力大到臉色發紫！

謝嘉怡近日於Instagram開直播，做主持訪問林芊妤和王樂婷養生心得。林芊妤憶述20歲效力TVB期間，不懂照顧自己，經常節食和壓力大，導致失眠，臉色發紫，她說：「我以前冇乜注重飲食，TVB嗰陣時成日節食，嗰時細個唔識照顧自己身體，好大壓力，有時夜晚冇嘢做，你又覺得好大壓力，你開始失眠，瞓唔到覺。你開始臉變紫色，額頭變灰色，個嘴係紫色，唔化妝對眼係黑色，個黑眼圈。但嗰陣時我（只）係廿歲。」

林芊妤說年輕時只懂使用化妝品遮蓋瑕疵，可惜「越遮越衰」，加上身形肥腫，不少朋友告訴林芊妤當時的她看上去很不健康。直至林芊妤轉型做YouTuber教授瑜珈後，除了事業迎來轉捩點，身體狀況亦大為改善，更被不少人大讚她容光煥發，「有啲反老還童嘅感覺......唔化妝係完全冇問題，就算見到自己個樣都被驚艷到！」

