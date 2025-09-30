Lolly Talk被傳財困兼內訌 半年冇糧出更倒欠公司20萬急尋新金主
由ViuTV《全民造星IV》8位落選者組成的女團Lolly Talk，憑藉《三分甜》等洗腦歌及青春甜美形象火速上位，成軍短短一年已開演唱會，廣告接到手軟，又吸引了大堆忠實男粉絲，人氣一度被指力壓師姐COLLAR，早前更獲邀出席日本《Tokyo Idol Festival 2025》。然而，Lolly Talk其實已足足一年冇出歌，上首歌已是去年9月的《靈魂奇異點》，有指表面風光的背後，她們陷入出道以來最大危機！報道指團隊因成員連環爆出是非，導致「金主」決定「閂水喉」，8位成員不但已長達半年冇糧出，更被公司通知每人倒欠20萬元，情況慘烈！
Lolly Talk由鄭芷淇（Elka）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）及吳倩怡（Sinnie）八位成員組成，出道初期氣勢如虹，廣告商演不斷，出一次商場活動有15萬，有指成員月入更曾每月高達六位數；而人氣最高的成員阿妹，出一個IG廣告post都有5.5萬元，有價有市。
可惜好景不常，踏入2025年，成員Ah Yo（郭曉妍）先被指疑因「爭仔」而爆粗及欺凌情敵；其後Elka（鄭芷淇）又被斷正與樂隊Zpecial鼓手煒賢街頭拖手，更傳發展至同居關係，報道指這兩單新聞有損團隊清純形象，加上做女團排場大、開支高，一份糧要八個人分，Lolly Talk團隊原來一直入不敷支。Lolly Talk出道以來打著「自資女團」、「獨立公司」等旗號，雖然其實背後有「金主」，但由於成員有是非以及經濟不景等因素，「金主」決定「閂水喉」唔玩；但除此之外，由於成員出席活動的「梳化服」、保母車費用一直由公司墊支，再於出糧時從成員人工扣除，不過近日公司發覺計唔掂數，結果令Lolly Talk不但半年冇糧出，更收到通知每人欠公司20萬，成員得知後都感到驚訝又徬徨！
據報道指，Lolly Talk財困之餘更爆出內訌，有指早前有份拍攝《翻盤下半場》的成員阿蛋，因與經理人關係「超好」而備受寵幸，工作量大增，引發其他成員不滿。知情人士更向傳媒透露，雖然Lolly Talk未來仍有公開活動，但隨時因冇錢面臨解散的她們近日放聲氣表示想搵新金主，希望讓團隊繼續走下去，不過始終時勢差，要找老闆經營一隊八人女團一點也不易。知情者更指，有成員為生計已開始「秘撈」，Elka（鄭芷淇）甚至要住劏房兼「食老本」度日；而昔日的「吸金王」阿妹（黃敏蕎），亦因工作大減而生活變得拮据，苦無出路。《01娛樂》就種種傳聞聯絡Lolly Talk經理人部門，暫未獲回覆。