70歲不老男神自爆身體年齡39歲　派月餅畀老人家近照再逆齡回春

呂良偉一向以健康身體和不老凍齡顏值著稱。外界對於他的真實年紀眾說紛紜，原來早前他已自爆身份證上的年齡是70歲，檢測結果身體年齡卻是39歲。對於被指是靠醫美變靚，呂良偉直言醫美只是外在，他追求的是由內而外散發的活力！呂良偉近年與富婆太太楊小娟周遊列國，心情放鬆又愛運動，自然人都後生！日前呂良偉與楊小娟落街派月餅，與一眾老友記相比，外表凍齡得驚人！

呂良偉與太太楊小娟好恩愛。（網上圖片）

中秋將近，呂良偉近日與楊小娟到屋邨向老人家派月餅和飯盒。未到派發時間，呂良偉先與老友記聊天。呂良偉與楊小娟祝老友記中秋節快樂，呂良偉介紹楊小娟：「呢個我太太呀！」老人家識做紛紛大讚：「好靚呀！」哄得楊小娟笑逐顏開。呂良偉又教隊伍中的老人家做運動，呂良偉指可以扶住枱慢慢坐低再起身，一日做三至四次。之後呂良偉與楊小娟親自向老人家派飯盒，愛心爆棚！呂良偉外表絲毫不似普通老人家，身體靈活中氣十足，說他似40歲也不誇張！

跳水無難度！（抖音）

呂良偉示範達摩回春拳。（小紅書）

網民留言笑指：「70的小伙呂良偉去養老院給60歲的老奶奶送月餅送關懷」、「1955年出生的，虛歲71了，看起來就是30出頭的人。」、「大爺：謝謝你小伙子 老呂：不客氣老弟」、「老呂那些人比你還小吧」。

呂良偉與太太楊小娟派月餅飯盒。（抖音）

同老人家聊天。（抖音）

教老人家做運動。（抖音）

勁！（抖音）

完全不似70歲。（抖音）

愛心爆棚！（抖音）