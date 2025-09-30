向太曾與李連杰一家經歷南亞海嘯　死裡逃生悟透生命真正活法

2004年底發生的南亞海嘯造成23萬人喪生，是史上死傷最嚴重的自然災難，至今仍讓人心有餘悸。影壇大亨向華強太太陳嵐在小紅書拍片分享，當年與影壇巨星李連杰一家人在馬爾代夫度假死裡逃生的經歷，更大爆在巨浪襲來時，不懂游泳的李連杰緊抱柱子拼命求生，引起網民熱議。

李連杰曾在南亞海嘯死裡逃生。（視覺中國）

向太日前在小紅書分享了一段以「和李連杰經歷過生死，我才悟透生命真正活法」為題的片段。（小紅書）

向太日前在小紅書分享了一段以「和李連杰經歷過生死，我才悟透生命真正活法」為題的片段，講述2004年原定與李連杰一家前往布吉島度假，臨時改到馬爾代夫，卻意外遇上海嘯的經歷。她回憶當時正在島上購物，起初看到家具被浪打翻還以為是漲潮，直到丈夫向華強提醒才驚覺不對。向太透露當時經歷了數次巨浪，由於李連杰不懂游泳，遇到海浪時緊抱柱子拼命求生，腳被不斷撞擊也不肯鬆手。再遇上巨浪時，更抱著女兒跑走，情況相當驚險。

向太透露李連杰遇上海嘯時立即抱著女兒跑走。（小紅書）

向太指李連杰不懂游泳，遇到海浪時緊抱柱子拼命求生。（小紅書）

向太直言經歷了生死之後，自己跟李連杰都有所改變，事件啟發了李連杰想要幫助更多有需要人士，便更設立了慈善基金：「這也跟我的想法一樣，給我機會去做更多善事。人在大自然面前真的很渺小，隨便一點天災人禍，你就跟這個世界說再見。不管你有錢沒錢，在災難面前都一樣。」

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）

對於南亞海嘯，李連杰曾在自傳中提到海嘯發生前，正與妻子利智帶著年幼女兒們與隨行保姆走向海邊。當海水異常漲潮，李連杰察覺不對勁，立即抱起大女，讓保姆抱著小女兒準備撤離。危急一刻，李連杰緊抱大女，眼看著身邊保姆和小女兒被巨浪沖出六、七米遠，幸好幾名酒店工作人員及時伸出援手，將保姆和小女兒救起。李連杰心中默念「觀世音菩薩」，奇蹟般地海浪並未繼續惡化，雖然利智一度與老公及女兒們失聯，幸好最後平安被找回來。

李連杰與老婆利智。（IG@jetli）