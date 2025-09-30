頂級名模與老公慶祝結婚13周年　曾歷七年之癢背妻偷食和好如初

現年51歲的名模周汶錡（Kathy）在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner，一家四口幸福美滿。日前周汶錡同老公Julien迎來結婚13周年紀念，兩人撐枱腳慶祝，她在IG限時動態上載合照，並寫道：「Happy Anniversary.」大曬恩愛！

兩姊妹感情好好。（IG@kathychow520）

Fit！（IG@kathychow520）

生日快樂！（IG@kathychow520）

溫馨。（IG@kathychow520）

又靚又Fit！（IG@kathychow520）

一家四口。（IG@kathychow520）

相中所見，周汶錡同老公Julien頭貼頭合照，十分恩愛，當中周汶錡Keep得極好，無論外貌抑或身材都完全沒有走樣，堪稱擁有防腐級凍齡美貌！出身珠寶世家的Julien，父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商Richemont的高層，年薪高達352萬歐元，而母親則為一位珠寶鑑證員。Julien大學畢業後，曾加入意大利高級珠寶品牌Pianegonda工作擔任經理一職，直至2002年從法國來港工作，擔任飾物店AGATHA市場經理，因而邂逅周汶錡，二人於2006年發展成為戀人。

慶祝結婚13周年。（IG截圖）

滿面鬍鬚。（影片截圖）

生完兩個依然好Fit！（IG@kathychow520）

兩姊妹感情極好！（IG@nk830）

據知Julien比周汶錡細3歲。（IG@kathychow520）

恩愛。（影片截圖）

外形俊朗的Julien異性戀不俗，早在兩人拍拖早期，Julien就被撞破與女歌手張羽希約會，兩人在海旁散步時，Julien突然攬錫女方，不過當年周汶錡就出言維護Julien，強調雙方感情沒問題。2012年周汶錡與Julien在巴黎舉行夢幻婚禮，婚後育有兩子，不過兩人亦曾經歷「7年之癢」，2020年3月Julien被爆出軌，他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴，偷食斷正，其後周汶錡在社交平台發文，暗示已原諒丈夫，並表示未來會用愛改善關係，化解問題。自此，兩公婆回復甜蜜，一家人不時出外旅行，享受親子時光！

張苡澂現改名張羽希，並在內地發展。（IG@cheungvenus）

Jacques 8歲生日。（IG@kathychow520）

一家四口。（IG@kathychow520）

遺傳了媽咪的優良基因。（IG@kathychow520）

和好如初。（IG@kathychow520）