向太爆出奇招幫亞視宣傳《縱橫四海》　成功令觀眾轉台TVB感緊張

影視大亨向華強的太太向太陳嵐近年活躍社交平台，不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民關注。然而，近日她就自爆曾出奇招幫自家製作的劇集《縱橫四海》（當年亞視播出）賣廣告，成功令不少觀眾轉看亞視，使TVB把她當成最大的競爭對手，更令邵逸夫及方逸華親自打電話與她作傾談。

向太不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民關注。 (影片截圖)

向太在片中透露，他們向家一向只拍電影，很少接觸拍電視劇，但因為當時向華強答應了亞視的總經理要拍一部電視劇，所以就拍攝了《縱橫四海》，不過由於亞視給出的預算有限，而向家方面為了要做得更好，所以就貼錢，超出預算也勢要把宣傳做足，向太表示：「因為大家已經習慣性就是看TVB了，那我為了面子呢，我就去幫這個電視劇打廣告，隧道口、地鐵站都要打廣告都是要錢的，那亞視就跟你講沒錢，它不做你要做啊！」

《縱橫四海》當年非常受歡迎。（微博圖片）

所以當時向太就想到在《蘋果日報》塞海報宣傳，但因為對方開出的價錢太昂貴，令她覺得有點兒過份：「5塊錢我就覺得他有點扯。」所以她就轉向與發行商負責人傾談：「我不跟你《蘋果》談，我去找了發行報紙那個老闆，幫《蘋果》發行。我不認識他，找人說你把他電話給我，我自己跟他談，我說塞的費用你告訴我多少，他說兩毛錢，5塊變兩毛錢，向太打來了我就幫你做到，他是江湖大哥那種口氣。」令宣傳費節省了許多。

向太絕對是聰明人。（影片截圖）

而向太這一招宣傳當然奏效，所以當《縱橫四海》播出後大受歡迎，吸引不少觀眾轉台看亞視，令收視率逼近TVB，但正因為《縱》劇的成功，引起當時TVB老闆的關注，就親自打電話給向太：「邵逸夫跟方逸華就打電話來，『小丫頭啊！我們是朋友嘛，你跟那個人（亞視老闆）是朋友嗎？你怎麼會這樣子對我們。』我說我也不知道它（《縱橫四海》）會火，就我老公亂答應人家。我說真的我沒想到你們會介意，因為你們都是內製作的嘛，你們沒有叫我們拍嘛，我老公二愣子就是幫人家拍了一個火了我也沒辦法啊！」而該劇的宣傳，邵逸夫跟方逸華亦認定是向太的主意，當時她就表示：「我是不想丟臉嘛。」還透露他們事後有叫向太幫手拍電視劇，但向太就回示：「我們說不必了，我們也沒錢賺啊，只是為了面子。」