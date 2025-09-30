五索親揭與裕美反面內幕　自認心腸惡毒：為咗錢我乜嘢都做得出

現年35歲的「五索」鍾睿心今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而收獲「最強小三」之名。雖然外界曾揣測此舉會影響大家族聲譽，令馬生不滿飛甩五索，但五索卻愈Post愈多恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜。五索曾特意在父親節上載馬生絕密湊仔片段，大讚對方是絕世好爸爸。五索愛情得意，事業亦發展得有聲有色，除了做KOL之外，還開設了自家網購公司做老闆娘。

五索共生了5個小朋友。（IG@5kidsokma）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索宣布成立fans club。(ig圖片)

五索與馬生愛得高調。（IG影片截圖）

五索剛開始做KOL時經常與裕美和林作一起於社交網上拍片，然而隨住五索近月名氣越來越大，她已再沒有跟裕美和林作合作，因而傳出五索與裕美經已反面。對此，五索特地拍片親揭真相，她表示：「我同裕美反咗面喇。網上瘋傳我因為呢包骨膠原粉一嘢飛起美美，搶咗佢個代理權，借佢上位，信既喺下面留言，唔信既都講聲喎。不過我心腸惡毒，為咗錢呢我乜嘢都做得出架。所以呢係我做都唔出奇囉。」她又謂近日好多她的正面報道令她好頭痛，她說：「我唔鍾意囉，我鍾意負面新聞，唔鍾意正面新聞，寫得我太好紅唔到架。」不少網民都留言表示不信五索與裕美反面了。

昔日一齊拍片。(ig圖片)

五索拍片親揭與裕美反面內幕。(影片截圖)

