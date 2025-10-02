前亞視小生送禮慰問道路清潔工　北上從商變過億富商形象正氣

現年65歲的何家勁當年憑劇集《包青天》中展昭一角紅遍全亞洲，更被譽為歷代「最靚仔展昭」，成功迷倒不少粉絲。不過近年何家勁已轉戰商界發展，在惠州投資開設「勁家莊」，專心經營健康食品生意，外界估計他已身家過億！雖然何家勁已貴為富商，但仍十分貼地無架子，日前他就率公司員工為道路清潔工送上禮物，相當有心！

何家勁曬出多張合照，並寫道：「你們以為是默默無名的一群，其實不是！一個城市的亮麗，整潔，全賴你們的功勞。趁着國慶中秋雙節來臨之際，為你們獻上一份小小心意，祝大家身體健康，感恩有你！為城市美容師致敬！」相中所見，身穿橙紅色衫的何家勁，一身打扮十分醒神，他率領10幾位員工為一班道路清潔工送上自家健康食品表示慰問，又一起影大合照，相當親民，網民紛紛留言大讚他熱心公益，形象正氣！

何家勁在2011年投資3000萬港元與好友一起創辦以五穀綠色生態的食品生產基地「勁家莊」，之後就定居內地，專心經營健康食品生意，經過多年來的打拼，產品銷售理想，生意亦已上軌道，而何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點，「勁家莊」被評為「國家AAA級旅遊景區」，每年都有不少遊客到訪參觀。近年何家勁亦積極直播帶貨，拍片宣傳自家產品等等，相當成功！

