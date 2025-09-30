華語男歌手柏霖以歌手身份重踏柏林　MV取景曾經生活與練舞的街角

華語男歌手柏霖（PoLin）憑藉全新創作專輯《允許萬物破碎》入圍「第36屆金曲獎最佳華語男歌手」，他將於10月12日（星期日）下午3時正在中環藝穗會Dairy舉行《遺落碎片Lost Fragments音樂分享會 - 香港限定》，這也是他首次來港跟大家零距離見面。屆時柏霖在這場限定分享會中透過每一首歌的創作故事和演唱動機，用歌與真實心聲帶你走進每一首作品的誕生片刻，認識他作為音樂人的靈魂與選擇。今次音樂分享會為全場站位， 特別福利為分享會後柏霖親手送上簽名海報活動， 票價一律為$380（含實體專輯），現尚餘少量門票於KKTIX公開發售。

柏霖PoLin《遺落碎片Lost Fragments音樂分享會 - 香港限定》海報 。(公關提供)

柏霖全新創作專輯《允許萬物破碎》第二波靈魂主打《破繭》是他最黯淡低谷時期的創作。當柏霖被自我質疑籠罩時，他拿起家中的木吉他，用最赤裸的吶喊，抽絲剝繭頗露自己的心境，好好審視自我。唯有最誠實的面對自己，將一路走來的迷惘與壓抑轉化為重生的力量，才能在作繭變蛹後破繭而出，以蝴蝶般姿態及重生的力量翩翩起舞。

華語男歌手柏霖PoLin 。(公關提供)

柏霖邀請新生代鬼才唱作人滴燙（Diiton）共同譜曲，以民謠承載最赤裸的心緒。歌詞由曾填寫多首知名作品的詞人馬嵩惟操刀，描繪柏霖持著單程票奔赴未知的心靈旅程，展開一段與自己的對話。乘上列車，沿途的風景是柏霖記憶的碎片，而車窗的倒影是他曾經壓抑的情緒，宛如重播回憶的片段：當年在異鄉闖蕩的自己，不斷奔跑，沒有停下的餘地，雖然有過難堪，也有倔強，但從不輕易低頭，讓人看見自己的脆弱。

華語男歌手柏霖PoLin 。(公關提供)

製作人李百罡在《破繭》中在民謠的基調上以實驗聲響碰撞，打造出既真實又充滿生命張力的音樂場景。管樂如列車鳴笛般穿透耳膜，引領聽眾與柏霖一同啟程，也象徵內心深處的覺醒；和聲則像鐵道引擎低鳴，推動著情感節奏向前流動。在編曲的層層堆疊下，歌曲勾勒出柏霖逐漸走向平靜與自我和解的旅程。

柏霖。(公關提供)

《破繭》MV 取景於列車與柏林街道間，柏霖首次以歌手身份踏上歐洲的土地，也讓他不禁想起那個拚命活著、渴望被世界看見的自己。當時在英國知名舞團Wayne McGregor，巡演於歐洲各大劇院，與頂尖舞者並肩作戰，那是一段榮耀卻孤獨的歲月，因語言不通、人際關係流動過快、長期身心壓力與思鄉情緒交織而來。為了生存，他一邊打工、一邊練舞；最想家的時候，連吃到一盤空心菜都能讓他潰堤，但他知道自己沒有退路，只能不斷往前衝。

柏霖PoLin《遺落碎片Lost Fragments音樂分享會 - 香港限定》海報 。(公關提供)

多年後，柏霖為了新專輯重返柏林，再次站上曾經生活與練舞的街角，過往的回憶如洪水般湧現。《破繭》MV如同這段記憶的映照，那些曾經努力壓抑、難以啟齒的掙扎，如今成了他創作的來源。他不再活在他人期待中，不再討好世界的標準，而是選擇忠於自己，誠實地創作、真實地前行。