張振朗憑《奪命提示》再膺視帝　阮浩棕獲肯定贏首個演技獎項

無綫電視（TVB）再度揚威亞洲，奪得「2025亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2025 – National Winners(Hong Kong SAR)）13項殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目等，所有獎項亦已自動入圍角逐亞洲地區冠軍大獎。無綫電視合共贏得中國香港地區合共13項獎項殊榮，成績斐然。

去年憑《反黑英雄》在《萬千星輝頒獎典禮2024》中勇奪視帝的張振朗，這次憑集動作、喜劇、愛情及懸疑元素於一身的《奪命提示》再奪視帝、無負其在劇中豁出去的演繹，以及超凡的身手展示。至於憑《刑偵12》首奪視后的傅嘉莉，在劇集中的「炸彈人質」事件、以及在大結局中的被揭頭紗後與陳自瑤「Face off」的名場面，不但令觀眾留下了深刻印象、亦展現了其頂級演技；尤其被林保怡揭開頭紗一幕、滿目淚光的傅嘉莉、短短數個鏡頭已演活了因長期飽受折磨、整個人像沒有了靈魂的狀態，首奪「最佳女主角」絕對實至名歸。

《奪命提示》張振朗。

對於首度升呢視后，傅嘉莉坦言要感激總監製鍾澍佳（佳導）：「首先多謝大會，亞洲影藝創意大獎，同埋多謝大家支持，今次係我第一個女主角獎，本身有Fans同我講呢個消息時我都唔敢相信，直到鍾澍佳總監製同我講，我先知係真，好開心亦都好感恩、好感動。首先第一個最大感受，一定係好多謝佳導，我這幾年拎嘅所有獎都係因為佢，多謝佢和編劇畀我咁好嘅角色，我真係好鍾意楊芷菲呢個角色，我會繼續努力，珍惜每一個演出機會，做得更加好。」並謂這個獎項是全劇台前幕後努力的見證。傅嘉莉：「期待《刑偵12》之後拎更加多獎，亦都恭喜YoYo拎咗最佳女配角，同埋劇集主題曲拎咗最佳主題曲。」

至於去年年尾憑《異空感應》中的立體角色及出色演技、贏盡好評的阮浩棕，亦成功憑該劇衝出香港、奪得其人生首個演技獎項「最佳男配角」；對於演技獲得肯定，阮浩棕開心回應：「好開心、好突然！本身都冇諗過自己有份角逐呢一個獎，依家仲要攞到香港地區最佳男配角嘅認可、更加係一個好大嘅鼓舞，成個感覺好唔真實。之後我會繼續努力、以後嘅演出都要對得住呢一份認可。」至於女配角則由陳自瑤憑《刑偵12》中的精彩演出奪得。

《異空感應》阮浩棕。

除了大製作，小品式劇集同樣傳來喜訊，由新晉幕後製作人林瑋澄監製的《奔跑吧！勇敢的女人們》，除令吳若希榮獲最佳喜劇演員，劇集亦同樣獲得最佳喜劇節目殊榮。《奔跑吧！》在喜劇方面的成果，絕對有賴一班演員的努力及配合，當中結局周吳若希與朱敏瀚犧牲色相、扮鬼扮馬的場口更是相當有記憶點，加上蕭正楠完全放下偶包的演繹，受歡迎亦是理所當然。

《奔跑吧！勇敢的女人們》呢套劇，真係好瘋狂。

另憑《中年好聲音》系列的主持工作，獲得不少網民及家庭觀眾喜愛的車婉婉，亦成功憑節目勇奪「最佳娛樂節目主持」。

車婉婉成功憑節目勇奪「最佳娛樂節目主持」。(節目截圖)

1 《奪命提示》張振朗 最佳男主角

2 《刑偵12》傅嘉莉 最佳女主角

3 《異空感應》阮浩棕 最佳男配角

4 《刑偵12》陳自瑤 最佳女配角

5 《奔跑吧！勇敢的女人們》吳若希 最佳喜劇演員

6 《奔跑吧！勇敢的女人們》 最佳喜劇節目

7 《刑偵12》片尾曲《我和我們》 最佳主題曲/主題音樂

8 《中年好聲音3》車婉婉 最佳娛樂節目主持

9 《中年好聲音3》 最佳音樂/舞蹈節目

10 《江湖見》 最佳綜合娛樂節目

11 《養生之旅》 最佳資訊娛樂節目

12 《寵你一世》 最佳品牌節目

13 《無窮之路 IV – 一帶一路》 最佳紀錄片系列

