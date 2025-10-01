前TVB索爆人妻獲亞洲美胸大獎騷迫爆身材　竟惹負評嬲豬發文反擊

現年43歲的「宅男女神」孫慧雪於2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，婚後先後生了兩個仔仔，原本Fit爆的身材比前更見豐滿。孫慧雪於2023年離開效力18年的TVB，近年淡出電視圈後轉型為內容創作者，曾嘆養有兩個仔家庭開支大。不過孫慧雪仍然食好住好，月前她就曾曬出家中靚景，令人羨慕。孫慧雪除了主力照顧家庭，亦有努力工作賺錢幫補家計。

孫慧雪樣靚身材正。(ig圖片)

孫慧雪婚後育有兩名兒子。（IG：@Snow711）

孫慧雪為豐胸公司出任代言人多年來拍下不少噴血靚相，她近日就於IG宣布奪得「美胸大獎」。孫慧雪分享了當日獲獎的靚相，留言表示：「好榮幸每次都派我去做領獎代表，亦都恭喜 Yanki，榮獲亞洲國際最佳美胸品牌大奬，呢個典禮係美容界嘅頒奬盛事，而Yanki嘅獲奬，係對佢咁多年嚟，團隊們對顧客嘅專業細心，同獨有技術得到再一次嘅肯定！以後繼續一齊行得更遠更精采！#好開心見到好多朋友」。不少粉絲們留言大讚孫慧雪又靚又索，恭喜她得到「美胸大獎」，孫慧雪就回應說：「我發現大家都唔睇Caption，我係幫我間豐胸公司攞獎」。而相中可見她領獎時身穿一襲超低胸晚裝，盡騷她的驕人身材，可是卻竟然惹來負評。

孫慧雪得獎當日與靚媽Coffee合照。(IG圖片)

孫慧雪被指穿得太過暴露，結果她發長文回覆表示：「大家嘅反應點解咁大呢？其實每個人身型都唔一樣，我需要以豐胸代言人身份出席event，咁當然都要履行代言人責任，要著得有線條啲，相比起好多性感美女，我呢件晚裝其實都唔係太性感，唔計外國啦！台慶呀、演唱會都好多人比我更性感啦！平時我都唔會咁著，就俾我偶爾打扮吓啦！又話谷得太行，又話谷到上頸，著過晚裝都知，本身晚裝有束帶，又有承托，咁我本身有肉地嘅身型，一著就會係咁，咩唔自然呀？本身就咁點唔自然，可能我間美胸公司幫我保養得太好！又無痴膠紙又無咩特別做啲咩，做乜要留啲抨擊言論，唔係呢個年代，要學識接受自己身型咩？唔通要做減胸運動咩！Right？我以後會著高領啲！」。不過孫慧雪出Post不久已已把這個帖子刪了。

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)