林子祥被中學生捕獲茶餐廳歎早餐　合照舉V賣萌兩人年齡差引熱議

77歲的林子祥即將於太太葉蒨文在紅館舉行演唱會《林子祥&葉蒨文「白頭到老」演唱會》，日前有網民捕獲林子祥在茶餐廳醫肚，並將合照分享到社交平台，不過由於該網民是一位中學生，與林子祥的年紀相差60多年而引起熱議。

林子祥入行半世紀，在香港樂壇有舉足輕重的地位。（視覺中國）

林子祥與葉蒨文一直恩愛如初。（微博）

有一位中學生日前在茶餐廳偶遇林子祥，於threads分享了與林子祥的合照，並留言寫道：「食早餐嗰陣見到阿Lam，超越99%嘅中學生」。如相中可見，林子祥拍照時身體向前靠，並微笑兼舉起V字手勢，獲網民大讚可愛，而照片亦引起大批網民關注。

一位中學生日前在茶餐廳偶遇林子祥，更在網上分享兩人合照，意外引起網民熱議。（threads）

照片曝光後，吸引大批了網民轉載及留言，亦有人好奇問林子祥早餐吃什麼：「佢食沙嗲牛麵定火腿通？」、「係咪食鹹魚白菜？」。有不少網民認為這位學生年紀這麼小都認識林子祥而感神奇：「中學生識得阿Lam已經打敗99%後生仔女」、「有冇一齊合唱YUU?」、「後生仔你點會識阿Lam😆」、「中學生知道林子祥，還真不簡單」、「居然有中學生識」、「佢出道果陣你阿爸可能都未世🤪」、「30624700」。另外，有網民好奇葉蒨文是否同行，還有合照由誰人拍攝：「葉蒨文揸機？」、「點解佢個樣好似冇變過」、「好似阿Lam同偶像影相咁👨🏻✌🏼」。