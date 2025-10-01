文雪兒第四度榮升婆婆開心慶祝細孫女滿月　細女三年抱三好生得

現年65歲的文雪兒（Candy）早於70年代加入影圈，更被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年文雪兒結婚後息影，先後誕下兩女，可惜婚姻只維持了8年便結束，文雪兒獨力撫養兩個女兒。隨着兩個寶貝女張筠（Christy）及袁萃（Jennifer）近年先後結婚生B，文雪兒亦決定「退休」減產，盡享天倫樂！今年8月文雪兒透露細女Jennifer誕下第三胎，轉眼間BB已經滿月，文雪兒曬出合照，並寫道：「小孫女滿月啦🥳🥳🥳🎉🎉🎉#恩典滿滿 #快高長大」。相中所見，文雪兒抱住寶貝孫女，笑得非常開心，BB眼仔碌碌，十分可愛！

今年4月文雪兒接受好友鍾慧冰的YouTube節目訪問，透露大女張筠育有一子，而細女袁萃前年年初誕下大仔Jensen後，再度火速造人成功，細女去年6月出世，想不到生完不足一年，又再造人成功，鍾慧冰忍不住笑說：「妳個女咁好生養。」文雪兒搞笑回應：「我睇佢個樣，如果我有個仔，我一睇呢個女仔，都會話呢個娶得過，好生得。」

文雪兒的兩個女兒都好生性，大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，更是一名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師；而細女李佳欣則改名為「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出！

