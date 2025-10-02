監製張志明撼舊東家　將開拍《脫無之路》追擊離巢藝人現況

曾一手打造話題性旅遊節目《3日2夜》，被譽為「3日2夜之父」的監張志明，過檔HOY TV後再有新搞作。除了透露將開拍全女班旅遊節目《女行團》外，更預告正籌備一個暫名為《脫無之路》的紀錄片，追訪一眾離開「舊東家」的藝人去向。

監製張志明曾被稱「TVB福利製造機」。（陳順禎攝）

張志明透露即將開拍一個名為《女行團》的全新旅遊節目，主打「全女班」 。節目形式將回歸他最擅長的「短平快」風格：「下下十幾集有什麼好看？都是那些東西 。所以都是好像以前那樣，幾集幾集這樣做，可能那些人看得舒服一點 。（有沒有信心再捧很多女神出來？）最主要是口齒伶俐，身材都是其次，總之整體上漂亮就行了。」他更節目頭炮將由前港姐邱晴打響，今個月便會出發前往越南拍攝三集 ，但預計明年才會正式播出 。

令人期待！（IG/@dear.yc）

邱晴甜美又性感！（IG/@dear.yc）

一手捧紅多位女神！（陳順禎攝）

除了旅遊節目，張志明更爆出一個極具野心的大項目——拍攝關於離巢藝人的紀錄片，他更為節目起了一個充滿話題性的暫名：《脫無之路》 。他解釋創作理念：「現在很多人其實在舊台那裡很多走了 ，我想做一個節目，是他們的Documentary，即是離開了舊台之後，其實他們的生活是怎樣 。」他更不諱言，想探討一班藝人離開「以前困了他幾十年的電視台」後，究竟在做什麼 。張志明已鎖定一些目標人物，例如近年轉型的「古佬」（古明華） 和已在深圳定居的馬賽 。他認為，不論是轉行還是繼續在圈中打拼的藝人，他們的故事都具備極高的追看性：「我想這個都應該有很多人都想知道 。」

古明華將新Office設址於舊單車廠。（抖音）

馬賽轉型做養生kol。(小紅書)

點擊下圖重溫N位《3日2夜》性感女神：