熱氣球何小姐開live反擊苦主指控　自爆情緒病復發遭抹黑感冤枉

早前因熱氣球節事件而在網上爆紅的「苦主」何小姐（Dreamy，又名Botan），因口才了得字字珠璣而被人留意，之後遭網民起底，除了被網民發現她原來是美食網紅外，還被人揭發不少「黑歷史」，她被指走數、拖糧、呃錢等指控越爆越多，遭網民笑指與主辦方原來半斤八兩。近日網上愈來愈多苦主現身，當中包括藝人陳佩思忍了14年，當年與何小姐一起經營零食店買教訓經歷、設計師Josephine公開當年被何小姐拖糧，及後無法聯絡上對方，以致血汗錢追索無果的慘痛遭遇。還有2023至2024年間，幫何小姐任貼身司機的苦主阿明及家樂，無法追討尾數。

何小姐。

日前何小姐就開Live發聲明，反駁連日來苦主對她的指控，又自稱情緒病復發。何小姐對於多項指控逐一反駁解釋，對於她曾自爆苦命人妻，在坐月時遭前夫拋妻棄子兩年，卻被揭2017年一家三口溫馨遊台南，何小姐在聲明中解釋說︰「當年我先生離港，係有離港紀錄，另我一個帶住小朋友，當時有社工跟進，亦有社署相關紀錄……為咗小朋友健康成長著想，我係接受佢一齊照顧小朋友」。另外何小姐曾自爆十年無見父母，卻被揭何母於2019年、2023年都有幫手湊孫，對此何小姐說：「我哋之間幾唔想見面都好，都唔應該影響老人家見小朋友權利」。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐拍片感謝網民支持,並呼籲苦主們主動聯絡。

何小姐的聲明內容如下︰「本人好少開live，因為近日網上指控，已嚴重影響本人精神，影響情緒病復發。在生意立場，如因之前疏忽，我願意道歉。可能某個夥伴，令佢有損失，我絕對願意承擔呢個責任，所以作出正面回應。而前partner願意承擔返佢需要承擔嘅責任。因當其時佢攞咗公司嘅錢，亦借咗我嘅錢，但由於我哋同嗰位小姐，係商業上合作，所以唔應該由本人承擔責任。所有事件，已交由我代表律師跟進。而對於一啲某部分失實誤導性評論，對本人造成金錢、名譽、精神上傷害，我亦交由律師出信跟進。因我已提交晒證據。」何小姐續說：「點解今日要開live，呢啲私人嘢，我原本係唔願意去浪費公眾資源，唔想喺公眾平台你一言我一語，我係一個唔需要博流量嘅人，唔需要咁多各界人事關注，我覺得我可以負責任處理就可以。」

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐,原來是網紅。

何小姐一再強調自己有情緒病表示︰「我雖然今日情緒病復發，食緊相關藥物，但我真係要面對返公眾同傳媒講返件事，我為咗氣球事件發聲爭取係一個事實，但估唔到有人為咗流量，不斷搵我私人嘢，甚至搵我屋企人，打電話騷擾，好痛心疾首。既然當日我係情緒問題、生意失敗，我逃避責任或現實也好，而令拍檔承受一啲損失，我係願承擔責任，亦願意計返利息及作出賠償。但我好想講一句，香港做生意，無論疫情或以前也好，大家經歷經濟問題，唔係賺就係蝕，蝕錢唔係一個股東責任，亦唔係一個股東問題。如因我公司經營不善或執笠，所有責任問題就歸咎我一個員工身上，咁香港應該無人夠膽做生意，亦唔需要有限公司同冇限公司制度。」

何小姐開live發聲明。

最後何小姐作總結說：「所以今日嚴正聲明，我唔希望再有人自稱苦主，但收咗我30幾萬，同40幾萬嘅人，唔好再利用傳媒及公眾言論，作出不實指控，我覺得自己好冤枉，因為真金白銀俾咗錢人哋，去提供一個服務，最後仲要俾人冤枉作故事。我唔想再喺社交媒體......浪費公眾資源，因為呢啲真係個人糾紛。今日開完live，我將所有相關人士，全部交晒俾我代表律師，搜集晒呢啲失實指控，我交俾律師處理，我亦希望呢啲傳媒，唔好為流量去報導呢啲未經證實嘅事，唔好再騷擾我家人同朋友，多謝各位。」