Jumbo曾淑雅再搬新屋囡囡房間空間感十足　婚後由蝸居進駐豪宅

現年33歲的前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在2023年突然宣布婚訊成為人妻，同年11月誕下囝囝Kobe，雙喜臨門，今年元旦再報喜宣布懷上第二胎，今年7月囡囡順利出世，成功三年抱兩，凑成「好」字！今日（1日）曾淑雅在IG曬出囡囡的近照，並透露搬了新屋，更公開囡囡的房間！

長腿女神！（IG@jumbotsang）

長腿女神！（IG@jumbotsang）

長腿女神！（IG@jumbotsang）

2023年突然宣布婚訊成為人妻。（IG@jumbotsang）

今年元旦再報喜宣布懷上第二胎。（IG@jumbotsang）

溫馨。（IG@jumbotsang）

一家四口幸福美滿。（IG@jumbotsang）

曾淑雅寫道：「呢半個月搞搬屋真係好忙碌丫，以加總算安頓好一切🥴幸好👧🏻囡囡亦都好快適應番到家中的生活，而囡囡房間設置大致都完成啦😊整體選擇左奶油色tone，出到黎效果我好滿意。」片中所見，囡囡的房間佈置溫馨簡約，放了BB床及搖搖椅，並設有換尿布床及小雪櫃，還打造了樓梯可行到上層床，空間感十足！而曾淑雅的囡囡亦十分搶Fo，可見她髮量驚人，拍得住哥哥Kobe出世時，囡囡更不時甜笑，相當可愛！

囡囡髮量驚人！（IG@jumbotsang）

囡囡髮量驚人！（IG@jumbotsang）

囡囡房間佈置溫馨簡約。（IG@jumbotsang）

囡囡房間佈置溫馨簡約。（IG@jumbotsang）

可愛。（IG@jumbotsang）

Room tour。（影片截圖）

Room tour。（影片截圖）

+ 5

囡囡髮量驚人。（IG@jumbotsang）

一向好Fit！（IG@jumbotsang）

一向好Fit！（IG@jumbotsang）

曾淑雅19歲時參加中國小姐香港區成為三料冠軍入行，曾參與過不少電影演出，憑TVB節目《3日2夜》而人氣急升，亦曾參演《美麗戰場》、《新聞女王》等劇，直至去年11月突然宣布離巢。曾淑雅早在2022年成功上車，以約500萬元買入屯門帝御‧金灣1房單位，單位面積約350平方呎，而婚後就搬離蝸居進駐豪宅，直至近日再搬屋。

三年抱兩。（IG@jumbotsang）

Jumbo生B後仍然好Fit！（IG@jumbotsang）

Jumbo曾以500萬元買入屯門帝御‧金灣1房單位，面積約350平方呎。（IG@jumbotsang）

婚後就搬離蝸居進駐豪宅。（IG截圖）

空間大。（IG@jumbotsang）