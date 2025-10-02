前晶女郎積極進修演技進軍荷里活　移居美國住海景豪宅過闊太生活

前「晶女郎」孟瑤因在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而出位，她在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但在2020年自爆已於2019年離婚，2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。近年孟瑤甚少公開露面，現時定居美國洛杉磯的她，除了陪囝囝讀書之外，亦積極進修演技，勇闖荷里活！

日前孟瑤在IG曬出與導師及一班同學的大合照，並寫道：「Year 2 in Meisner training,Breaking old habits,Truth>Performance Always.」透露已經是第二年接受邁斯納表演技巧訓練（The Meisner Technique）。其實孟瑤曾自爆因兒子年紀尚小，她不忍心讓囝囝獨自在外國留學生活，所以決定留在美國陪伴兒子，此外，她認為自己雖然過往演繹過不少經典角色，但就一直沒有新突破，所以決定到荷里活學表演：「我找不到自己的突破點，然後也沒有說拿過獎啊，沒有拿到過影后，我覺得好遺憾啊。」

孟瑤近年主力在荷里活發展，亦有參與幕後工作，更由演員升呢做製片人，其首部製作的電影《Face Blindness》曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，相當犀利！而孟瑤離婚後生活依然富貴，除了有不少Hermès手袋之外，又出入高級餐廳、坐遊艇出海、坐私人飛機等等，現時更住在美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海，屋內裝修以白色調為主，空間闊落，玻璃門同玻璃窗採光度十足，更有一個超大花園，種了不少鮮花，再加上海景，景觀一流！

