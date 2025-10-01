周柏豪杭州粉絲搞應援宣傳勁有心思　承諾做到最好以報答大家厚愛

周柏豪早前到了杭州出席《CHAPTER IV》粉絲見面會巡演杭州站，在黃龍體育中心體育館與數千名粉絲共度了難忘一夜。當地的粉絲們很有心思去為柏豪安排應援宣傳，既有露天大屏幕廣告，也有以柏豪自家品牌 CATXMAN DOLL為主題，包括精美造工的巨型公仔等多款不同設計的打咭位，他也特意抽空拍照並放上他的社交媒體留念。

柏豪表示無論是那種類型的應援也能看到粉絲支持他的心思，那份感動已經是超越筆墨所能形容，所以他承諾要把每處的粉絲見面會和所有工作做到最好，藉此答謝大家對他的愛護和支持。

