吳保錡疑隔空示愛證情未變　同菊梓喬紋情侶紋身暗藏二人名字

「前星夢一姐」菊梓喬（Hana）去年傳出與ERROR成員吳保錡撻著，雖然二人都沒有承認戀情，更一度傳出情變的消息，菊梓喬提起保錡即落閘。但是最近卻被人發現二人根本沒情變，更低調晒新「情侶紋身」。

38歲的菊梓喬與細4年的保錡打得火熱，雖然菊梓喬對外稱「對下一段感情冇期待」，但戀情一直撲朔迷離欲斷難斷。菊梓喬上月出席活動時，提起保錡都表示有聯絡而且關係正常，將其降呢為朋友，但是保錡日前在社交平台卻大晒疑似「情侶紋身」，洩露感情狀況及宣示主權。

保錡早前在社交平台分享雙臂的新紋身，圖案有指是為菊梓喬而紋的綠色心心，還有新加的橙色心心及其他紋身。當中見到有兩個圖案疑似是「P」及「h」二字，分別代表Poki及Hana，疑似放閃。而菊梓喬手臂上亦同樣有疑似同款的心心，她手上一粒綠色心心，她去年否認與保錡是情侶紋身及解釋是「無堅不摧鑽石心」。但是最近她被發現手臂上多了一個橙色心心，只是她一直靠衣服來遮掩。

保錡疑做「跟得男友」宣示主權，菊梓喬上星期到澳門舉辦音樂會，而保錡則在社交平台發文標駐地點在「澳門」，之後又留言：「吃喜歡的，去你想去的，保持身體健康，聽你想聽的歌，和你同頻的人溝通，Love yourself」令人不禁聯想他是去陪女朋友。

