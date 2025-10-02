WATERBOMB音樂節作超前部署　突宣布颱風延期網民嬲爆不接受解釋

音樂節《WATERBOMB 2025 Hong Kong》原定於數天後10月4及5日假中環海濱活動空間舉行，但是昨日（1日）突然宣布活動延期。今年WATERBOMB音樂節早前宣布演出陣容有：韓國天王RAIN、權恩妃、韓國男團NCT 127、韓國女團Kep1er、日本人氣舞團Avantgardey、《大展鴻圖》攬佬、周殷廷等人，以致大批網民在社交平台鬧爆。

主辦今日在社交平台作出「超前部署」，指出決定是基於香港天文台於9月30日發布的最新天氣預測。香港受一個熱帶氣旋影響，原定活動期間本港天氣將顯著不穩，出現強風及發出熱帶氣旋信號的可能性極高。所以經過審慎評估後，為了觀眾、藝人及工作人員的安全，遺憾地通知原定活動延期。

網民得悉活動突然延期，紛紛表示不滿，而主辦在公布延期後，亦把之前發文逐一刪除，像是沒發生過一樣。雖然主辦表示會全額退票，但都不得要領。亦有網民指活動延期並不是因為颱風，而是有其他的內部問題，包括：「設施問題仲有其他原因」、「關咩打風事我聽工作人員朋友講係D主辦全部都唔玩走晒，夾硬話係打風取消」。