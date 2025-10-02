一笑隨歌劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《一笑隨歌》陸劇又名綰心記、 一笑 、笑歌行，改編自同名小説。有青枚、武聰、王曉丹作為編劇，朱銳斌、藍志偉、古志威為執導，由李沁、陳哲遠領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。陳哲遠在劇中一改清新形象，挑戰陰險機智、亦正亦邪的瀟灑世子，並首次搭檔陸劇女神李沁，不知能擦出多少火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

一笑随歌@Weibo

《一笑隨歌》電視劇情大綱

錦繡國紅衣女射手付一笑（李沁 飾）箭術超凡，在平陵戰役即將敗軍之際，她以驚世一箭射中夙砂大皇子鳳隨歌（陳哲遠 飾），逆轉戰局。然而，付一笑在戰後不久意外墮崖，導致左臂受傷，失去記憶，幸得懸壺濟世的正念山莊凌家所救。鳳隨歌是聞名的「少年戰神」，出身尊貴，肩負皇室和家國重任，卻因被人追殺而四處奔逃，誤打誤撞之下，二人於正念山莊再度相逢。

鳳隨歌覺得失憶的付一笑事有蹊蹺，於是決定將她改頭換面，喬裝成自己的愛妾「寧非」留在身旁，使她捲入權力爭鬥的漩渦，意圖引出背後操縱的黑手。最初二人相互試探，但即便付一笑喪失記憶，她依然擁有高超武藝與智慧，這對宿敵自此一起逐步揭開兩國的陰謀。在玉京城的詭譎紛爭中，他們聯手殺出重圍，一同協力鏟除奸佞、對抗權臣，以及一邊追尋真相，二人從彼此利用到互相了解，開始萌生愛意，甜虐交織，扶持成長。

《一笑隨歌》播出時間｜最新追劇日曆

《一笑隨歌》電視劇幾時播? 《一笑隨歌》一共有38集，由愛奇藝播放，今日中午12時開播，首更6集。

一笑随歌@Weibo

《一笑隨歌》演員人物關係圖

一笑随歌@Weibo

《一笑隨歌》演員

陳哲遠 飾 鳳隨歌

夙砂大皇子，身世尊貴，既是世子，又是將領，性格冷酷、深沉有謀

一笑随歌@Weibo

李沁 飾 付一笑

錦繡國紅衣女射手，箭法高超，戰後墮崖後失憶

一笑随歌@Weibo

夏夢 飾 鳳戲陽

鳳隨歌的妹妹

一笑随歌@Weibo

陳鶴一 飾 夏靜石

鎮南王，與付一笑墜崖有關，跟莊相有勾結，出賣國家