Lolly Talk被傳財困後發文　安撫粉絲叫不用擔心更預告月底有活動

由8位《全民造星IV》落選者組成的女團Lolly Talk日前突然傳出長達半年冇糧出外，還被公司通知每人倒欠20萬元，陷入出道以來最大危機。Lolly Talk憑青春甜美形象火速上位，更吸引了一大堆男粉絲力撐，成軍短短一年已經開獨立演唱會，又有不少的廣告，但原來只是外表風光。

女團Lolly Talk。（葉志明攝）

女團Lolly Talk

相隔一日後，Lolly Talk在團體的社交平台發文叫大家不用擔心，未知是否財政問題已經解決：「呢幾年嚟我哋8個的確一齊經歷咗不同高山低谷、一齊努力為Lolly Talk進步成長，好感恩沿途一直都有我哋波板糖嘅陪伴。」Lolly Talk更預告月底會有活動，相約粉絲們到時見面。

相隔一日後，Lolly Talk在團體的社交平台發文叫大家不用擔心。（資料圖片）

相隔一日後，Lolly Talk在團體的社交平台發文叫大家不用擔心。(陳順禎 攝)

Lolly Talk發文全文如下：

近日嘅報導令大家擔心了❣️

呢幾年嚟我哋8個的確一齊經歷咗不同高山低谷、

一齊努力為Lolly Talk進步成長

好感恩沿途一直都有我哋波板糖嘅陪伴

亦都有客戶嘅寵愛先有幸一齊行到第三個年頭

Lolly Talk 仍然同三年前一樣

8個人繼續一齊行得幾遠得幾遠✨

嚟緊好快就會喺10月31嘅Spooky Halloween同大家再見面！

已經好期待可以見到大家啦！！！❤️

多謝大家關心！🫶🏻



🌙祝大家中秋同我哋一齊團團圓圓🎑

