最上鏡小姐發布最新性感寫真屬18禁限制級　必須付費才可解鎖觀看

現年40歲的袁嘉敏當選2009年港姐最上鏡小姐後入行，曾拍過三級片作全裸演出，豐滿出眾的身材是她的標誌。早已淡出幕前演出的她，雖然已多年沒有影視作品推出，但財來自有方，近年不時到歐洲旅遊享受人生。袁嘉敏於2022年4月1日曾於社交網鬧爆鍾培生父子而成為熱話，之後她出走法國，並於2023年底移居英國倫敦。她原本希望在當地展開新生活及尋找真愛，但一年半後因生活壓力、治安及高昂生活成本，最終今年2月宣布回流香港。

袁嘉敏身材令人有窒息感覺。(ig圖片)

袁嘉敏附上了數張居家打扮的照片。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏大玩透視誘惑好性感。(ig圖片)

袁嘉敏今次返港後便積極投入工作，一向有做自媒體的她，之前都是於IG分享性感靚相，又或是拍片放上她的YouTube頻道免費任睇，而在上月她便開始推出收費項目。袁嘉敏於IG上月上載了一輯她身穿性感撩人粉紅色內衣的美照，不過這次她附上收費平台的連結，觀眾及支持者需要先繳付費用，才能看得到創作者的作品。昨晚袁嘉敏就於她的IG story出新post寫道：「新的寫真和文章發布在」並附上她的收費網站連結，相中可以看到她身穿紅色吊帶喱士，但就看不清楚是什麼，因為她用特效遮住了，要付費才可以看到。點進該條連結，即有提示彈出兩個選項，要揀選已年滿18歲才可以繼續觀看。

袁嘉敏上載最新性感寫真。(ig圖片)