Rosé時裝騷合照竟被時裝雜誌刻意裁走　被Charli XCX冷落惹爭議

韓國頂流女團BLACKPINK成員Rosé前日出席YSL的巴黎時裝騷，作為品牌全球大使的Rosé穿上緞面性感睡衣裝束亮相。當日時裝騷星光熠熠，包括麥當娜（Madonna）、歌手Charli XCX、名模Kate Moss、Hailey Bieber、Zoe Kravitz等。不過時裝雜誌《ELLE》英國版在IG發布的照片時，刻意裁走Rosé，引發極大爭議。

Rosé以品牌大使身份出席YSL在巴黎舉行的時裝騷。（Getty Images）

Rosé以緞面性感睡衣裝束亮相。（Getty Images）

時裝騷當日，《ELLE》英國版在官方IG公開多張明星睇騷的照片，但原本雜誌公開的Hailey、Zoe及Charli XCX的合照中原本有Rosé，但雜誌編輯裁走Rosé再上載到IG。另外，Charli XCX在IG分享的照片中，Rosé被攝影機閃光燈黑掉，隨即引起大批粉絲留言批評：「你坐在Rosé旁邊只為了出名」、「太冇禮貌了」、「Rosé比你更紅」、「我們明白 你是妒忌Rosé」、「Rosé好可憐」、「MEAN GIRL🤮」、「這是霸凌！」。

大會攝影師安排Hailey、Zoe、Charli XCX及Rosé一同合照。（Getty Images）

不過《ELLE》英國版在官方IG上載的照片，可以裁走Rosé，惹來大批粉絲怒轟。（IG/@elleuk）

Charli XCX在IG分享的照片中，Rosé亦被攝影機閃光燈黑掉。（IG/@charli_cxc）

有大批粉絲湧到《ELLE》英國版及Charli XCX的帖文洗版留言，批評為何要刻意裁掉及黑掉Rosé，更表示Rosé是YSL的全球品牌大使，無論在亞洲或全球的影響力極高，並質疑是否涉及歧視。事件發酵了大半日，《ELLE》英國版「跪低」在IG發布了Rosé的獨照，但大批粉絲依然唔收貨。另外，一段Hailey、Zoe、Charli XCX及Rosé在拍照前的片段在網絡瘋傳，片中Charli XCX跟Hailey和Zoe談笑風生，但刻意背向Rosé，有故意冷落Rosé之嫌，令Rosé感尷尬，全程目無表情。