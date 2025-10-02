范冰冰現身大馬活動如女王式出巡　網民近距離見完真人拋5字形容

現年44歲的內地女星范冰冰自2018年捲入「陰陽合同」逃稅風波後，演藝事業一度停擺，絕跡於內地銀幕。然而，近年她成功轉戰海外市場，在馬拉西亞更是人氣爆燈。日前，范冰冰以「馬六甲旅遊親善大使」身份在當地出席公開活動，排場十足，仿如女王出巡，盡顯巨星的氣派。

范冰冰現在定居香港。（IG@bingbing_fan）

范冰冰近年積極轉戰國際市場。（IG@bingbing_fan）

去年馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

近日憑馬來西亞電影《地母》獲提名今屆台灣金馬獎「最佳女主角」的范冰冰，近年與馬來西亞淵源甚深，繼去年被馬六甲政府委任為「旅遊大使」後，早前再獲當地元首親授為「名譽拿督」勳章，以表彰其對甲州旅遊業的貢獻。日前適逢世界旅遊日，范冰冰受邀出席在當地舉行的一個展覽開幕禮及晚宴，甫現身即引起全場轟動，現場保安和工作人員組成人鏈開路，但仍難擋熱情民眾，將范冰冰重重包圍，前呼後擁，場面墟冚。

范冰冰獲封「名譽拿督」勳章。（微博@范冰冰）

范冰冰近年推廣馬六甲旅遊業。（IG@bingbing_fan）

日前適逢世界旅遊日，范冰冰受邀出席在馬六甲舉行的一個展覽開幕禮及晚宴。（微博@范冰冰）

雖然現場略為擠迫，但身經百戰的范冰冰當然處變不驚，全程保持從容優雅的笑容，並跟沿途民眾揮手打招呼，非常友善，不少民眾見到范冰冰真人都情不自禁大呼：「你好美」、「冰冰你好美、好漂亮」。當日，范冰冰用鮮花髮髻將一頭長髮盤起，配上精緻妝容，更顯其標誌性的立體五官，加上身穿一襲閃爆的當地現代民族服飾，襯托得她明艷照人，狀態絕佳，完全看不出已屆44歲。

冰冰現身時，場面轟動。（小紅書）

手上小風扇很可愛。（小紅書）

狀態極佳。（小紅書）

有網民在社交平台上激動分享近距離接觸范冰冰的經歷，並以「她看我了，兩次近距離看我冰，這女人絕美！」為題，寫道：「我算了，看了我兩次共兩秒！那個笑容…差點被她美暈～她又比去年美了！去年看一次 今年又看一次！好幸運，兩次都是近近距離」。除了顏值外，經歷事業高低起跌，范冰冰的努力亦獲得不少網民肯定，紛紛大讚：「她稱得上娛樂圈的女王，無論順境逆境，永遠努力前行」、「五官立體精緻，黃金比例，堪稱典范」。