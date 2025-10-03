陳冠希現身深圳生圖顏值重回巔峰　網民道出關鍵竟與一改變有關？

現年44歲的陳冠希（Edison）自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活，近年專心湊女，一家三口美滿幸福。不過，昔日曾迷倒萬千少女的360度零死角男神，近年卻屢次被指外貌「斷崖式衰老」，不修邊幅的模樣更常被網民慨嘆「神顏不再」。不過，日前有網民於深圳偶遇陳冠希，並將其生圖上載至社交平台，相中他狀態大勇，彷彿重回顏值巔峰，引起網民熱議。

全盛時期的陳冠希真的很屈機。（電視截圖）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希初出道時憑藉俊朗的外型，加上招牌式「壞男孩笑容」，旋即俘虜大批女粉絲，絕對是千禧年男神的代表。然而，歲月不饒人，近年陳冠希被捕獲到的照片多顯疲態，滿臉皺紋與浮腫的蒼老模樣，因而遭部分網民揶揄似「大叔」，指其衰老速度驚人。

陳冠希近年狀態經常引起熱議。（IG@edisonchen）

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰。（小紅書）

陳冠希早前被捕獲，不但白髮叢生，而且滿面雀斑同皺紋。（小紅書）

不過，近日陳冠希現身深圳出席MOJO卡展，似乎一洗頹風。從網民分享的相片可見，他當日心情極佳，身穿簡約白色T恤外搭一件淺藍色襯衫，再背一個小斜包，打扮隨性之餘不失時尚感。而且陳冠希全程面帶燦爛笑容，精神飽滿，與早前被指憔悴的模樣判若兩人。

近日陳冠希現身深圳出席MOJO卡展。（小紅書）

陳冠希心情極佳。（小紅書）

笑容滿面。（小紅書）

照片曝光後，不少網民對陳冠希的狀態大感驚訝，紛紛留言大讚他「回春」，彷彿看到昔日的男神身影。有網民激動表示：「啊這是最近？狀態太好了！」、「回歸到了巔峰時期的七成水平」，認為陳冠希只要稍作打理，帥氣依然。當中，其髮型更是成為討論焦點，網民認為是回復帥氣的關鍵：「髮型搞起來熟悉的EDC又回來了」、「髮型一搞立刻又帥回來了，老是真老，帥還是帥的」。可見，即使陳冠希狀態時好時壞，但在粉絲心目中的男神地位，依然無可取代。而他也曾拍片反擊外界對其外貌的指控，直言不會整容，「我50歲肯定還是很帥，因為我是純天然，我絕對不會整容。」