蔡少芬兩公婆拍拖買手搖享受二人世界　張晉大病後真實狀態曝光

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，一直愛得甜蜜，是圈中公認的模範夫妻。近日，有網民在尖沙咀偶遇二人，更拍下他們拍拖買手搖飲品的影片，雖然打扮低調，但依然星味十足，輕易就被認出。相中所見，蔡少芬身材Fit到漏，完全不似三個孩子的媽咪；而早前經歷大病的張晉，亦顯得精神奕奕，狀態大勇。

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，一直是圈中公認的恩愛夫妻，一家五口美滿幸福。（微博圖片）

夫妻經歷生死後，感情更勝從前，亦更加珍惜與家人相處的時光。（微博圖片）

蔡少芬與張晉於2008年結婚，育有兩女一子，一家五口幸福美滿。然而，早前張晉在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中自爆，今年四月與與太太和三名仔女一同到外國旅行時，曾突發心臟病，他憶述當時心臟突然感到一股疼痛、呼吸困難、渾身都出冷汗，他知道自己一閉眼就會「走」，他就一直望著太太和3名仔女，但發不出任何聲音，腦海只有一個念頭就是必須活下去，最後他憑著超強的求生意志避過一劫，回港後亦馬上做身體檢查，醫生指出他當時確實有可能死在那裡，其後他便接受了心臟支架植入手術。

早前張晉在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中自爆，今年四月與與太太和三名仔女一同到外國旅行時，曾突發心臟病，讓他差點死掉！（節目截圖）

蔡少芬日前出席活動時，提到老公張晉早前因心臟病發而馬上要做手術，她表示很恐怖但亦需要感恩。(資料圖片/陳順禎 攝)

無嘢比一家人齊齊整整更重要。（微博圖片）

蔡少芬早前接受訪問時，亦心有餘悸，坦言當時心情徬徨，因為「佢企唔返起身，其實就瞓低咗㗎啦。」，證少少就做了「寡婦」，幸好老公大步檻過。經歷過生死一刻，夫妻二人感情更勝從前，亦更加珍惜與家人相處的時光，不時在社交平台分享家庭樂。

蔡少芬買手搖被捕獲。（抖音）

張晉在一旁耐心等待。（抖音）

兩公婆有傾有講。（小紅書）

蔡少芬即使現在忙於拍攝新劇《風華背後》，但也抽時間與老公拍拖。日前，有網民在尖沙咀商場內野生捕獲二人，當時蔡少芬正排隊買手搖飲品，張晉則在旁耐心等候，兩人表現親民，與一般市民無異。從網民分享的影片可見，蔡少芬身穿全黑貼身服飾，一雙長腿又直又幼，腰間零贅肉，身材Fit到漏油，羨煞旁人。網民激讚：「身材太好了吧」、「超模」、「我的媽ada這個比例……太牛了」、「Ada這比例也太好了」。

大病初癒後的張晉，狀態不俗。（小紅書）

兩公婆笑容滿面。（抖音）

網民大讚蔡少芬fit到漏。（小紅書）

至於大病初癒的張晉，雖然當日戴了墨鏡，但看上去精神飽滿，臉色不俗，更見到他身型健碩，手臂肌肉結實，二人邊走邊聊天，表現恩愛羨煞旁人，可見張晉在太太無微不至的照顧下，逐漸從大病中康復過來。