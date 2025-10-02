《十月初五的月光》CP合體　薛家燕欽點郭鋒去澳門再演初戀男友

薛家燕、龔慈恩、林愷鈴（Ashley）與澳門特別行政區政府旅遊局合作的四集式短劇，今日終播映結局篇，劇中三人飾演三代同堂，故事講述「嫲嫲」家燕姐到澳門尋找初戀男友，引發連番趣事，從而介紹跨代旅遊的好去處，探索社區深度遊。而結局篇請來了在經典劇《十月初五的月光》飾演家燕姐舊情人的郭鋒，客串擔演「嫲嫲」初戀男友，二人相隔多年重返澳門合作拍劇，再次《十月初五的月光》「Re-U」，掀起觀眾集體回憶。

在澳門取景拍攝的經典劇集《十月初五的月光》，2000年播映，贏盡口碑同收視，當中除了男女主角佘詩曼與張智霖獲得好評外，飾演「Q姨」家燕姐與舊情人「祝展輝」郭鋒的戲份，亦令觀眾津津樂道，成為一時佳話。而家燕姐與郭鋒，相隔多年，為今次澳門特別行政區政府旅遊局短劇，再次重返澳門合體，家燕姐表示：「2000年合作拍劇《十月初五的月光》，之後2015年我哋有合作《十月初五的月光》電影版，所以上一次合作，係2015年。」相隔十年，再度合作，家燕姐指郭鋒依舊熱情、感覺親切，有一份濃濃的情義結，而郭鋒則笑言自己跟往年大有不同，他笑說：「舊時好多頭髮，後生冇咁肥，而家肥咗。」

家燕姐特地邀請郭鋒合作，重現《十月初五》CP！郭鋒笑說：「舊時好多頭髮，後生冇咁肥，而家肥咗。」

問到郭鋒有何特別原因客串此角色？他笑說被家燕姐打動，身旁家燕姐即補充表示：「故事講我要喺澳門搵初戀情人，播咗幾集，好多人問邊個飾演我初戀情人，我諗喺澳門度拍，《十月初五的月光》有個做我情人，不如請番佢嚟，呢套劇好多人睇過，好大回憶，於是我就嘗試打畀郭鋒，請佢客串做我初戀情人，佢好賞面，令到大家都好開心，對整套劇嚟講，係大家都好期待見嘅嘢。」

二人難得再次在澳門拍劇，家燕姐透露大受歡迎，她說：「好欣賞澳門朋友嘅熱情，唔知點解拍攝時候，個個街坊都當我哋好似親戚咁，好熱情咁打招呼。」而問到二人合作時可有趣事？家燕姐指：「再度喺澳門拍攝，鋒哥（郭鋒）話想請我去龍記食乳鴿同魚翅，原來龍記都冇咗好耐，而家澳門變得好繁榮同國際化，但亦有保留古代歷史文物，好似澳門茶文化館，所以係一個好值得嚟嘅地方。」

家燕姐（中）感謝澳門朋友熱情，指街坊當自己親戚般熱情。

此外，郭鋒指澳門是他人生首次出埠的地方，他說：「細個時候，剛讀完書，啱啱攞到身份証，第一個出埠到嘅地方就係澳門，當年同朋友一齊坐船，當年去澳門坐船，要坐3個半鐘。」