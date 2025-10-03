方力申驚爆31歲太太葉萱佗B緊急入院　手背輸血照曝光憂心不已

現年45歲的方力申於今年2月14日情人節，忽然宣布與細14歲藝術家女友葉萱（Maple）在美國結婚，更於6月宣布做爸爸佗女，預計今年年底出世。方力申表示將會陪太太入產房生B，他說：「我驚血，細個嗰陣試過見血暈倒，不過我唔入去產房陪佢就死梗。」葉萱曾勇敢公開過往在韓國邪教的經歷，方力申全力支持。方力申日前自爆葉萱入院，令人憂心。

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申上載與葉萱、父母及胞弟之合照，老婆已明顯見肚。（方力申FACEBOOK）

方力申日前於Instagram發文，指葉萱因不夠鐵質火速入院，方力申愛妻心切，即使要全日工作，都叫姨仔前來陪伴，他說：「原來孕婦唔夠鐵質會頭暈（血壓低）。佢噚日見暈，醫生叫佢今日入院 『補鐵』，而我全日要工作，麻煩我嘅姨仔了。」方力申上載手背輸血照，估計是葉萱輸血照。方力申又Tag港怡醫院，對太太全方位貼心照顧。

方力申激讚太太葉萱。

葉萱熱愛畫畫。（IG截圖）

2023年方力申首次公開與葉萱的戀情，期間小方與女友經歷攝理教事件。身為受害者的葉萱在Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》勇敢公開自己樣貌，揭開韓國邪教教主鄭明析的故事。方力申指葉萱與他相識第一日已提及自己的過去，拍拖一星期便見雙方家長，這段相差14年的戀情獲得雙方家長支持。而方力申是圈中隱形富豪，擁有價值接近5千萬的豪宅，並收藏了超過百件珍貴的藝術品。 他的父親曾經透露，他的身家「億億聲」，與城中富豪交情不錯，不時與城中多位富豪一同飯聚，個個來頭不少，無論背景和身家都非常厲害！

方力申自爆太太缺鐵緊急入院。（IG圖片）

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

方力申女友葉萱（Maple）

攝理教主性侵案終審裁決後，葉萱（Maple）表達對鄭明析獲判17年徒刑的看法。

2024年6月，方力申首個內地個人演唱會，有觀眾捕獲葉萱（Maple）不避嫌在台下支持。

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開自己的經歷（Netflix Asia）