巨塔之后｜吳若希「死老公」喊戲令人動容：封咗好多封吉儀畀何生

【巨塔之后/吳若希】由金牌監製鍾澍佳製作，宣萱、陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希等人主演的TVB（無綫）劇集《巨塔之后》熱播中。日前（02/10）播出的第三集劇情講到馬國明（飾王啟智）離世，吳若希（飾陳麗雪）因為想念老公而生無可戀。劇中，吳若希坐在病房中痛哭，說：「我以後都要一個人，我唔知可以點樣捱」。之後，吳若希更獨自走到天台上打算「做傻事」，看着馬國明留給她的結婚10周年禮物，昔日美好的回憶慢慢湧現，伴隨的還有吳若希的淚水。

吳若希演技愈嚟愈好！（《巨塔之后》截圖）

不少觀眾睇到這一幕時，都大讚有戲而又感動，寫道：「真係令我感受到佢失去老公嘅痛」、「吳若希係被唱歌耽誤嘅演員」。吳若希於2010年以歌手身分出道，兩年後開始參與幕前演出，例如《天生愛情狂》、《金雞sss》、《多功能老婆》、《旁觀者》等等。演出的作品不算多，但每次均會為觀眾帶來驚喜。

吳若希做過唔少角色，評價都幾好。（《多功能老婆》、截圖）

吳若希同馬國明合作嘅「化學作用」好好。（《巨塔之后》截圖）

劉佩玥上天台開解吳若希。（《巨塔之后》截圖）

吳若希一家人其實感情好好。（IG圖片）

談到這一場的演出，吳若希接受《香港01》訪問時，表示感謝觀眾們的認同：「多謝大家喜歡，我以為自己淨係適合做諧星，估唔到認真做戲大家都喜歡，我會繼續努力唱歌！」她也開玩笑的說，直言當時真的是代入了「死老公」的情感，所以呈現出的感情和表現特別真實。「就咁嘅，天台嗰場戲呢，可能係借助驚到喊代入咗想死到喊個情緒。 當然啦，成套戲都係死老公，間唔時都要代入自己死老公～～ 所以喺拍攝嘅幾個月入邊，我內心封咗好多封吉儀俾何生多謝佢為咗套劇付出。I love you 何生！」最後，除了多謝觀眾支持外，她也表示劇集的成功也幕後付出的心血：「鍾澍佳好嘢！姜B（導演）好嘢！小龍（導演）好嘢！」

吳若希喊得好靚。（《巨塔之后》截圖）

吳若希。（《巨塔之后》截圖）